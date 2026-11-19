Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında kentte bulunan Brezilya heyeti, Zeytinpark'ta zeytin hasadına katıldı.

Antalya Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, Yaşayan Ağaçlar Enstitüsü Başkanı ve Brezilya Ulusal Çevre Konseyi üyesi Juliana Gatti Pereira Rodrigues, Sao Paulo Belediye Sayıştayı İklim Birimi Koordinatörü Dr. Gilberto Natalini, Brezilya Barolar Birliği Sao Paulo Bölümü İklim ve Biyolojik Çeşitlilik Komisyonu Başkanı Rosa Ramos ile 20 kişilik heyet, Zeytinpark'ı ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı İbrahim Irmak, Antalya'nın zeytin varlığı, üretim kültürü, yerel çeşitleri ve sürdürülebilir tarıma yönelik çalışmaları hakkında heyete bilgi verdi.

Antalya'nın antik dönemlere uzanan zeytin yetiştiriciliği kültürü, geleneksel üretim yöntemleri ve zeytinin Akdeniz medeniyetlerindeki yerini anlatan Irmak, zeytinciliğin yalnızca tarımsal üretim açısından değil, tarih, kültür, biyolojik çeşitlilik, çevre ve sürdürülebilir kalkınma bakımından da önemli bir değer taşıdığını ifade etti.

Irmak, Antalya'ya özgü Tavşan Yüreği zeytininin coğrafi işaret tescilli ürün olduğunu belirterek, Avrupa Birliği coğrafi işaret başvurusunun da yapıldığını bildirdi.

Zeytinpark Genel Müdürü Bayram Çarkçıgil de 2 bin 630 dönüm alana sahip Zeytinpark'ın 25 bin ağaç varlığı ile tarıma ve kente önemli katkı sağladığını belirtti.

Brezilyalı konuklar, Zeytinpark'ta zeytin hasadına da katıldı. Heyet üyeleri, Zeytinpark'taki yaklaşık 1200 yıllık zeytin ağacını da ziyaret ederek ağacın altında fotoğraf çektirdi.

Ziyarette, Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Antalya Ticaret Borsası AR-GE Sorumlusu Çetin Salman da yer aldı.