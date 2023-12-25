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Brezilya'nın en çok aranan suçlusu Zinho yakalandı - Son Dakika
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Brezilya'nın en çok aranan suçlusu Zinho yakalandı

Brezilya'nın en çok aranan suçlularından biri olan Luiz Antonio da Silva Braga, federal polisin düzenlediği operasyonlar sonucunda yakalandı. Zinho lakaplı suçlu, 12 tutuklama kararı bulunan ve Rio de Janeiro eyaletinin en büyük çetelerinden birinin elebaşıydı. Firari olan Zinho, yerel yetkililerin yürüttüğü operasyonlar sayesinde yakalandı ve cezaevine sevk edildi.

Brezilya\'nın en çok aranan suçlusu Zinho yakalandı
25.12.2023 - 10:59,
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RIO DE Brezilya'da federal polisin düzenlediği operasyonlar sonucunda, ülkenin en çok aranan suçlularından "Zinho" ismiyle de bilinen Luiz Antonio da Silva Braga'nın yakalandığı bildirildi.

Federal Polis, hakkında 12 tutuklama kararı olan ve ülkenin güneydoğusunda bulunan Rio de Janeiro eyaletinin en büyük çetelerinden birinin elebaşlarından da Silva Braga'nın yakalanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 2018'den beri firari olan "Zinho" lakaplı da Silva Braga'nın yerel yetkililerle yürütülen operasyonlar sayesinde yakalandığı ve eyalet cezaevine sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Brezilya'nın en çok aranan suçlusu Zinho yakalandı - Son Dakika
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