Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde sel felaketi: Ölü sayısı 39'a yükseldi - Son Dakika
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Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde sel felaketi: Ölü sayısı 39'a yükseldi

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 39'a yükseldi. Ayrıca, 70 kişiden haber alınamıyor. Eyaletin başkenti Porto Alegre de dahil olmak üzere 235 belediyeyi etkileyen bu felaket, bölgenin en kötü iklim felaketlerinden biri olarak kaydedildi. Yağışlar nedeniyle nehirler taştı, köprüler yıkıldı ve 1,4 milyonu aşkın nüfusa sahip Porto Alegre kenti alarm durumuna geçirildi.

04.05.2024 12:38
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PORTO ALEGRE, 4 Mayıs (Xinhua) -- Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinin Porto Alegre kentinde sel sularıyla kaplı bir kent alanı, 3 Mayıs 2024.

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükselirken, 70 kadar kişiden haber alınamıyor.

Brezilya Sivil Savunma kurumundan Cuma günü yapılan açıklamada, şiddetli yağışların, eyaletin başkenti Porto Alegre de dahil olmak üzere şu ana kadar 235 belediyeyi etkileyen en kötü iklim felaketlerinden biri olduğu söylendi.

Eyalette Pazartesi gününden bu yana etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle, nehirler taştı, köprüler yıkıldı ve 1,4 milyonu aşkın nüfusa sahip Porto Alegre kenti alarm durumuna geçirildi. (Fotoğraf: Gilvan Rocha/Agencia Brasil/Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde sel felaketi: Ölü sayısı 39'a yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde sel felaketi: Ölü sayısı 39'a yükseldi - Son Dakika
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