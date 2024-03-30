Brezilya Yüksek Mahkemesi, Bolsonaro'nun İsrail ziyareti talebini reddetti

RIO DE Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun el koyulan pasaportunun İsrail'i ziyaret için iade edilmesi talebini reddetti.
Bolsonaro'nun avukatları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun mayıstaki bir etkinlik davetine katılabilmesi için eski Devlet Başkanı'nın pasaportunun iadesini talep etti.
Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, "soruşturulan kişiye getirilen kısıtlamanın kaldırılmasının çok erken" olduğunu ifade ederek, talebin reddedildiğini açıkladı.
Eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun ekibi 9 Şubat'ta gözaltına alınmıştı
Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun kaybetmesinin ardından destekçileri, önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmıştı. Ardından destekçiler, ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde Silahlı Kuvvetleri, Lula da Silva'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.
Bolsonaro destekçileri, 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak, polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasına girmişti.
Jair Bolsonaro'ya Haziran 2023'te de "görevi suistimal ve medyayı kötüye kullanma" suçundan 8 yıl siyasi yasak getirilmiş, tüm siyasi hakları 2030'a kadar elinden alınmıştı.
Federal Polis, 9 Şubat'ta Lula da Silva hükümetine "darbe" iddiasıyla Bolsonaro'nun ekibine operasyon düzenlemiş, aralarında eski bakan ve üst düzey askerlerin de olduğu Bolsonaro'ya yakın birkaç kişiyi gözaltına almıştı.
Operasyon kapsamında polis, Bolsonaro'nun pasaportuna el koymuştu.
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