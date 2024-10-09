Brezilya Yüksek Mahkemesi X'in Yasağını Kaldırdı

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RİO DE JANEİRO, 8 Ekim (Xinhua) -- Brezilya Yüksek Mahkemesi, mahkeme kararlarına uymadığı gerekçesiyle bir aydan fazladır yasaklı olan sosyal medya platformu X'in ülkedeki faaliyetlerine yeniden başlamasını onayladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre Brezilya Yüksek Mahkemesi Hakimi Alexandre de Moraes, X'in Brezilya hükümetine yaklaşık 28,6 milyon Brezilya reali (yaklaşık 5,17 milyon ABD doları) ceza ödemesinin ardından yasağı kaldırdı.

Moraes, "Brezilya X Internet Limited Şirketi'nin faaliyetlerine getirilen askıya alma kararının kaldırıldığını ilan ediyor ve şirketin ülke sınırları dahilindeki faaliyetlerine yeniden başlamasına onay veriyorum. Ayrıca Ulusal Telekomünikasyon Ajansı'na bu kararı uygulaması ve 24 saat içinde Yüksek Mahkeme'ye rapor vermesi talimatını vermiş bulunuyorum" dedi.

X, Brezilya'da yasal temsilci atamayı reddettiği ve mahkeme kararına uymadığı için verilen para cezalarını ödemediği gerekçesiyle 30 Ağustos'ta yasaklanmıştı.

Bu süreçte ülkeye yasal bir temsilci atayan sosyal medya platformu, Brezilya'da darbeyi kışkırttıkları gerekçesiyle soruşturulan kişilerin hesaplarını engellemek için çıkarılan mahkeme kararını ise uyguladı.