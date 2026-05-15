BRICS Dışişleri Toplantısından Ortak Bildiri Çıkmadı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki 2 günlük BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı sona erdi ancak toplantıdan ortak bildiri çıkmadı.

Hindistan yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, üyelerin Orta Doğu'daki egemenlik, deniz güvenliği, sivil altyapı ve hayatın korunması gibi konularda kendi görüşlerini dile getirdiği aktarıldı.

Bu konularda üyeler arasındaki fikir ayrılıkları nedeniyle ortak bildiri imzalanamadığı belirtildi.

Ayrıca taslak metnin Gazze, Kızıldeniz ve Bab el-Mandeb Boğazı'ndaki güvenlik konularını ele alan bölümlerinin bazı kısımlarına ilişkin "bir üyenin çekinceleri" olduğu yönünde bir dipnot da yer aldı.