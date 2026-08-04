British Columbia'da Orman Yangınları: 5 Bin Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

British Columbia'da Orman Yangınları: 5 Bin Kişi Tahliye Edildi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

British Columbia'da orman yangınları şiddetini artırdı, 5 binden fazla kişi tahliye edildi.

Kanada'nın British Columbia eyaletinde hafta sonu etkisini artıran orman yangınları nedeniyle 5 bini aşkın kişi tahliye edildi.

CBC News kanalının haberine göre, British Columbia'daki orman yangınları, hafta sonu kuvvetli rüzgarların da etkisiyle şiddetini artırdı.

Eyalet genelinde farklı bölgelerde etkili olan orman yangınları nedeniyle 5 binden fazla kişi tahliye edilirken, bazı kara yolları ulaşıma kapatıldı.

Eyalete bağlı Okanagan Acil Durum Yönetiminden yapılan açıklamada, cumartesi günü Quilpituk Creek'te tespit edilen orman yangınının 550 hektarlık bir alana yayıldığı belirtilerek, bölgedeki 2 bini aşkın mülk için tahliye emri çıkarıldığı, 400'den fazla mülkün ise halihazırda tahliye uyarısı kapsamında bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, Okanagan Gölü yakınlarındaki Caesars Landing bölgesinin de tahliye emrine dahil edildiği bilgisi paylaşıldı.

Yangının ve hava koşullarının yakından izlendiği aktarılan açıklamada, mevcut tahliye emirlerinin henüz kaldırılmasının beklenmediği, ihtiyaç duyulması halinde ek tahliye emirleri veya uyarılarının uygulanabileceği ifade edildi.

British Columbia Orman Yangını Servisinden yapılan açıklamada da North Okanagan bölgesindeki yangının hafta sonu yaklaşık 10 kilometrekareden 26 kilometrekareye çıkarak iki katından fazla büyüdüğü, bu nedenle bölgedeki tahliye emrinin genişletildiğinin altı çizildi.

Açıklamada, pazar günü itibarıyla 24 saatte eyalet genelinde 31 yeni orman yangını çıktığı, bunlardan 9'unun söndürüldüğü aktarıldı.

Daha düşük sıcaklıklar, artan nem ve hafifleyen rüzgarların yangının etkisini azaltmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, kuraklıktan etkilenen bitki örtüsü nedeniyle yeni yangın çıkma riskinin sürdüğü uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Doğal Afetler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel British Columbia'da Orman Yangınları: 5 Bin Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Laf atma kavgası ölümle bitti Kocasıyla gelince ortalık karıştı Laf atma kavgası ölümle bitti! Kocasıyla gelince ortalık karıştı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü “Asırlık Gece“ Belgesel çekimleri kapsamında trafiğe kapatıldı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü "Asırlık Gece" Belgesel çekimleri kapsamında trafiğe kapatıldı
Yaşlı adam evinde ölü bulundu: Mahalleli ile akrabalar birbirine girdi Yaşlı adam evinde ölü bulundu: Mahalleli ile akrabalar birbirine girdi
Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi Saldırı büyüyor: Bitcoin cüzdanları güvende mi?
Araçta uyuya kalan 4 yaşındaki çocuğa sıcak çarptı, aylar önce fotoğraf çektirdiği yere defnedildi Araçta uyuya kalan 4 yaşındaki çocuğa sıcak çarptı, aylar önce fotoğraf çektirdiği yere defnedildi
Sürücülerin kabusu oldular İstanbul’da değnekçilere darbe Sürücülerin kabusu oldular! İstanbul'da değnekçilere darbe

10:35
Süper Lig’de yeni dönem Milyonları isyan ettiren kararlar tarih oluyor
Süper Lig'de yeni dönem! Milyonları isyan ettiren kararlar tarih oluyor
10:06
Emeklilere zam farkının ödeneceği tarih netleşti
Emeklilere zam farkının ödeneceği tarih netleşti
09:55
Fatma Soydaş’tan mesaj var Cezaevi şartları ağır geldi
Fatma Soydaş'tan mesaj var! Cezaevi şartları ağır geldi
09:08
Bakan Gürlek duyurdu 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Gürlek duyurdu! 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı
09:05
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor
08:30
1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu’na soğuk duş
1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 10:38:45. #7.12#
SON DAKİKA: British Columbia'da Orman Yangınları: 5 Bin Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.