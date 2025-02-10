Brooklyn'de Fener Festivali

NEW YORK, 10 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesinde düzenlenen Fener Festivali geçit törenini izleyen insanlar, 9 Şubat 2025.
New York'un Brooklyn bölgesinde pazar günü Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında Fener Festivali geçit töreninin ikincisi düzenlendi. (Fotoğraf: Liu Yanan/Xinhua)
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