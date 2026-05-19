Brüksel'de 19 Mayıs ve 60. Yıl Kutlaması

19.05.2026 01:24
Brüksel'de, 19 Mayıs ve Türkiye'nin Başkonsolosluğu'nun 60. yılı için konser ve resepsiyon düzenlendi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosluğu'nun kuruluşunun 60'ıncı yılı dolayısıyla Galatasaray Üniversitesi Müzikal Topluluğu ve Oda Orkestrası'nın katılımıyla konser ve resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosluğu'nun W: Hall Oditoryumu'nda düzenlediği etkinlik, diplomatik misyon temsilcileri, Belçika'daki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ile çok sayıda sanatseveri bir araya getirdi.

Etkinlik, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program kapsamında, Brüksel Başkonsolosluğu'nun 60'ıncı yılına özel hazırlanan belgesel gösterildi.

Burada bir konuşma yapan Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin, "Geriye baktığımızda koşullar ne olursa olsun teslimiyeti reddeden, özgürlüğüne ve bağımsızlığına kuvvetle sahip çıkan bir irade görüyoruz. Dolayısıyla 19 Mayıs'ın, Samsun'da yakılan meşalenin gençliğe devredilmiş olması, Cumhuriyetimizin gençliğe emanet edilmesi ayrıca önem ve değer taşıyor diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Tantekin, büyükelçilik ve başkonsolosluğun hem Belçika'daki Türk toplumunu temsil eden gençler hem de Türkiye'den Belçika'ya gelen gençlerle sanatta, sporda, diplomaside, teknolojide ve yapay zekada olmak üzere her alanda yeni başarılara imza atmak için birlikte çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi.

"19 Mayıs olmasaydı, bugün diğer milli bayramlarımız da olmayabilirdi"

Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ ise "Bir üniversitenin esas faaliyeti biliyorsunuz eğitim ve araştırmadır. Ancak bu faaliyetler kültürle, sanatla ve sporla taçlanır." diye konuştu.

Uludağ, Galatasaray Üniversitesi Müzikal Topluluğu ve Oda Orkestrası'nın da üniversitenin "tacı" olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim de mezunu olduğu Galatasaray Üniversitesinden müzisyenleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Unutmayalım ki 19 Mayıs olmasaydı, bugün diğer milli bayramlarımız da olmayabilirdi. 19 Mayıs'ın ruhunda isyan vardır. Atatürk, milli mücadeleyi idamı göze alarak, hayatını ortaya koyarak, rütbelerini söküp atarak, makamlarından vazgeçerek, sineyimillete dönerek başlatmıştır." diye konuştu.

Ruhunda isyan olan bir bayramın gençliğe adanmış olmasının da ayrıca anlamlı olduğuna işaret eden Sevim, "60'ıncı yıl dönümünü kutlamakta olan Başkonsolosluğumuz adına en içten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

Galatasaray Üniversitesi'nden müzik şöleni

Etkinlik kapsamında Galatasaray Üniversitesi Müzikal Topluluğu ile Galatasaray Üniversitesi Oda Orkestrası sahne aldı.

Öğrenciler, mezunlar ve akademisyen müzisyenleri bir araya getiren konserde, klasik müzik eserlerinin yanı sıra Türk müziğinden seçkin parçalar ile müzikallerden eserler seslendirildi.

Sanatseverler, konser sonunda müzisyenleri uzun süre ayakta alkışladı.

Kaynak: AA

