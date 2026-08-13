Brüksel'de 500 Bin Çiçekle Hokusai Halısı

Belçika'nın başkenti Brüksel'in tarihi Grand Place Meydanı, Belçika ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 160. yılı dolayısıyla yaklaşık 500 bin çiçeğin kullanıldığı ve Katsushika Hokusai'nin dünyaca bilinen "Kanagawa Açıklarında Büyük Dalga" eserini yansıtan dev halıyla süslendi.

Brüksel'de iki yılda bir düzenlenen "çiçek halı" etkinliği kapsamında UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Grand Place'e yaklaşık 1300 metrekarelik çiçek halısı döşendi.

Sabahın erken saatlerinde meydanda bir araya gelen Belçikalı ve Japon gönüllüler, yaklaşık 500 bin çiçekle yerel saatle 14.00 civarında halıyı tamamladı.

Bu yıl, Belçika ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 160. yılı dolayısıyla "Japonya" temasıyla hazırlanan halıda, bu ülkenin ünlü sanatçısı Katsushika Hokusai'nin dünyaca ünlü "Kanagawa Açıklarında Büyük Dalga" eseri tasvir edildi.

Yüksek ısıya dayanıklı yıldız çiçeğinin (dahlia) kullanıldığı halının tasarımı, Kyoto Sanat Üniversitesi Profesörü Japon sanatçı Hiro Sugiyama ile sanat kolektifi "Enlightenment" tarafından hazırlandı.

AA muhabirine değerlendirmede bulunan organizasyon sorumlusu Richard Poncin, "Bugün Brüksel'deki çiçek halı için büyük gün. Japonya ile işbirliği yapıyoruz. Japonya, 160 yıldır Belçika ile diplomatik ve ekonomik işbirliği yapıyor ve ortaklaşa düzenleyecekleri çeşitli kültürel etkinliklerden oluşan bir gündem oluşturdular. Çiçek halı da bu etkinliklerin en önemlilerinden biri çünkü tasarımcıyı da onlar getirdi ve bu yılki halının tasarımını onlar yaptı. Bu nedenle sanatçı Hokusai'nin ünlü Kanagawa dalgası motifini kullandık." diye konuştu.

Poncin, halıyı yaklaşık 150 ila 200 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini ifade ederek sıcak hava dalgasının bu durumu olumsuz yönde etkileyeceğine inanmadıklarını kaydetti.

Belçika'nın geleneksel çiçek geçitlerinden Bloemencorso Loenhout'un basın sorumlusu Dennis Van Der Meer de yıldız çiçeğinin sıcak hava koşullarına dayanıklı olduğunun altını çizdi.

Van Der Meer, Meksika menşeli çiçekten yapılan halının sergileneceği 4 gün boyunca sulamaya ihtiyaç duymayacağını aktardı.

40'ı Japonya'dan gelen toplam 140 gönüllünün numaralandırılmış zemine doğru çiçekleri dizmek için yerel saatle 07.00'de çalışmaya başladığını, sadece farklı renklerin değil, bir rengin farklı tonlarının da kullanıldığı halının yüksek dikkatle döşendiğini söyledi.

"Eserin çok güzel bir şekilde yeniden yorumlandığını düşünüyorum"

Ziyaretçilerden Coralie Banier de başka bir kentten çiçek halıyı görmeye geldiğini belirterek "Muhteşem. Hokusai'nin 'Büyük Dalga' eserinin tasvirini gerçekten çok beğendim. Eserin çok güzel bir şekilde yeniden yorumlandığını düşünüyorum. Gerçekten harika." ifadelerini kullandı.

Elodie Banier de "Bence çok güzel olmuş, gerçekten hoş bir yeniden yorumlama. Renkler de çok güzel." dedi.

Halıyı yukarıdan görebilmek için Belediye Binası'nın balkonuna çıktığını dile getiren Banier, "Gerçekten çok iyi çünkü aşağıdan bakmaya kıyasla çok daha iyi görebiliyorsunuz. Ayrıca çevredeki binaları da bu kadar iyi görme fırsatını pek sık bulamıyoruz." diye konuştu.

Yarım asrı aşan gelenek

Brüksel'in önemli turistik etkinlikleri arasında yer alan çiçek halısı geleneği 1971'e dayanıyor.

İki yılda bir düzenlenen etkinlikte Grand Place, farklı temalar doğrultusunda hazırlanan ve çiçeklerle oluşturulan büyük ölçekli tasarımlara ev sahipliği yapıyor.

Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen etkinlik, 13-16 Ağustos tarihlerinde ziyaretçileri ağırlayacak.

Ziyaretçiler, Grand Place'i ve çiçek halısını Brüksel Belediye Binası'nın balkonundan panoramik olarak da izleyebilecek.

Balkon, 13 Ağustos'ta 14.00-18.00, 14-16 Ağustos tarihlerinde ise 10.00-22.00 saatlerinde ziyarete açık olacak. Balkon girişleri 13 Ağustos'ta 17.30'da, diğer günlerde ise 21.30'da sona erecek.

Etkinlik kapsamında 13-16 Ağustos'ta Grand Place'te ses ve ışık gösterileri de düzenlenecek. Gösteriler her akşam 21.45, 22.00, 22.15, 22.30, 22.45 ve 23.00 saatlerinde yapılacak.