Brüksel'de Doğal Gaz Patlaması: 1 İtfaiyeci Hayatını Kaybetti

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Avrupa Birliği'nin (AB) Tek Çözüm Kurulunun (SRB) binasında doğal gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen 2 patlamada yaralanan itfaiyecilerden biri hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan bilgilere göre, Brüksel'de dün meydana gelen patlamalarda ağır yaralanan itfaiyecilerden biri yaşamını yitirdi. Diğer itfaiyeci ile kentte elektrik ve doğal gaz dağıtımından sorumlu Sibelga'nın 2 çalışanının tedavileri ise sürüyor.

Belçika Adalet Bakanı Annelies Verlinden ile Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, taziye mesajlarında olaydan hızla ders çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, benzer olayların önlenmesi için kamu hizmetlerine yönelik yatırımların ve önleyici tedbirlerin önemine dikkati çekti.

Patlamayla ilgili soruşturmanın bugün başlaması bekleniyor.

Patlamalar AB binasının tahliye edilmesinin ardından meydana gelmişti

Brüksel Merkez Tren İstasyonu yakınındaki Treurenberg Sokağı'nda dün çalışma yapan yüklenici firma, düşük basınçlı doğal gaz hattını yanlışlıkla delmişti.

Gaz kaçağının fark edilmesinin ardından bölgede bulunan AB'nin Tek Çözüm Kurulunun binasından yaklaşık 100 kişi tahliye edilmiş, çevrede güvenlik çemberi oluşturulmuştu.

Brüksel itfaiyesi ile Sibelga ekiplerinin gaz kaçağına müdahalesi sırasında tahliye edilen binanın içinde art arda 2 patlama meydana gelmişti.