Brüksel'de Düzensiz Göçmenlere Sağlık Hizmeti Durdu - Son Dakika
Brüksel'de Düzensiz Göçmenlere Sağlık Hizmeti Durdu

20.02.2026 13:41
Finansal zorluklar nedeniyle Brüksel'deki düzensiz göçmenlere sağlık hizmetleri 31 Mart'ta sona eriyor.

Brüksel'de düzensiz göçmenlere ve evsizlere sağlık hizmeti sunan merkezde bireysel tıbbi muayenelerin finansal zorluklar nedeniyle durdurulacağı bildirildi.

AA muhabirinin sivil toplum kuruluşu Hub Humanitaire yetkilisinden aldığı bilgiye göre, düzensiz göçmenlere ve evsizlere verilen sağlık hizmetinin finansman yetersizliği nedeniyle 31 Mart itibarıyla sona erdirilmesine karar verildi.

Hub Humanitaire'e başvuran birçok kişinin acil barınma merkezlerine yönlendirilmesi gerekecek ancak bu merkezler de genellikle dolu olduğu için barınma imkanı bulunmayan kişiler için sağlık hizmetlerine erişim zorlaşacak.

Belçika'daki barınma krizi

Belçika'da hem evsizlere hem de sığınma başvurusu yapmak isteyenlere barınacak yer bulunmamasıyla ilgili uzun süredir kriz yaşanıyor.

Hükümet, kabul merkezlerinin kapasitelerinin dolmasını gerekçe göstererek yükümlülüğünü yerine getirmiyor.

Belçika devletinin sağlık, gıda ve hijyen desteğinden de mahrum bu kişiler, gündüzleri kendilerine gönüllü bakım hizmeti veren "Hub Humanitaire" isimli merkeze giderek STK'lerin imkanları dahilinde dağıttıkları yemekleri yemek, banyo yapmak ve doktora görünmek için sıraya giriyor.

Kararın, Brüksel'de sayıları 10 bini bulan düzensiz göçmenler ve evsizler için barınmaya erişim konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıması bekleniyor.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Brüksel, Güncel, Son Dakika

