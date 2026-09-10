Brüksel'de fare istilası Grand-Place'e ulaştı, belediye bütçeyi 100 bin avroya çıkardı - Son Dakika
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Brüksel'de fare istilası Grand-Place'e ulaştı, belediye bütçeyi 100 bin avroya çıkardı

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Brüksel'de uzun süredir çeşitli bölgelerde görülen fare sorunu, son dönemde tarihi ve turistik merkez Grand-Place ile çevresindeki yaya bölgesine de yayıldı. Esnafın tepkisi üzerine belediye bütçeyi 35 bin avrodan 100 bin avroya yükseltirken, muhalefet önlemlerin yetersiz olduğunu savunuyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de uzun süredir çeşitli yerleşim bölgelerinde görülen fare sorunu, son dönemde kentin tarihi ve turistik merkezi Grand-Place'te de gündeme geldi.

Ulusal basına göre, özellikle Grand-Place ve çevresindeki yaya bölgesinde farelerin sokaklarda ve iş yerlerinin yakınında görülmesi, bölgedeki esnafın tepkisine yol açtı.

Son günlerde Grand-Place'teki bir çikolata mağazasının vitrinindeki farenin görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Öte yandan şubattan bu yana gerçekleştirilen 137 operasyonda 1073 fare yakalandı.

Yaz aylarında önlemler artırılırken kent merkezindeki yaya bölgesine 15 akıllı fare kapanı yerleştirildi.

Belediye, mayısta sorunla mücadele amacıyla özel bir çalışma grubu oluştururken, bu alana ayrılan bütçe 35 bin avrodan 100 bin avroya yükseltildi.

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, 7 Eylül'deki belediye meclisi toplantısında farelerle mücadelenin belediyenin öncelikleri arasında olduğunu açıkladı.

Belediye ayrıca işletmelere, restoranlara ve kafelere??????? ücretsiz fareyle mücadele hizmeti sunuyor ve iş yeri sahipleri ile kent sakinlerinden sokaklarda yiyecek ve atık bırakmamalarını istiyor.

Muhalefet partileri ise önlemlerin yetersiz olduğunu savunuyor.

Yeşiller Partisinden (Ecolo-Groen) Lotte Stoops, belediyenin aldığı önlemlerin yetersiz kaldığını ileri sürerek, esnafın durumdan rahatsız olduğunu, bazı Brükselliler ile turistlerin akşam ve gece saatlerinde bölgeden uzak durduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Brüksel, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brüksel'de fare istilası Grand-Place'e ulaştı, belediye bütçeyi 100 bin avroya çıkardı - Son Dakika

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