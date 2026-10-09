Brüksel\'de FGTB ve CSC protestolarında polis tazyikli su, göz yaşartıcı gaz kullandı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de federal hükümetin ekonomi ve sosyal politikalarına karşı düzenlenen gösteriler sırasında polisle bazı eylemciler arasında arbede yaşandı.

Belçika İşçi Sendikaları Federasyonu (FGTB) ve Hristiyan Sendikalar Konfederasyonunun (CSC) çağrısıyla düzenlenen protestolarda, hükümetin bütçe görüşmeleri kapsamında gündeme gelen kemer sıkma önlemleri, vergi artışları ve çalışma koşullarına yönelik düzenlemelere tepki gösterildi.

CSC üyeleri, 09.30'dan itibaren federal koalisyondaki siyasi partilerin genel merkezleri önünde toplanmaya başladı.

Göstericiler, "Yoksulluk eken öfke biçer", "Geri adım atmayacağız" ve "İstifa" sloganları attı.

FGTB'nin çağrısıyla 10.00'da Merkez Tren İstasyonu çevresinde bir araya gelen göstericiler, sendika temsilcilerinin konuşmalarının ardından Güney Tren İstasyonu'na doğru yürüyüşe geçti.

Gösterilerin başlamasıyla Merkez Tren İstasyonu çevresinde siyah kıyafetli ve yüzlerini gizleyen yüzlerce kişinin toplanması üzerine bölgedeki gerginlik arttı.

Brüksel polisinin açıklamasına göre, saat 10.30'da bu grupların toplanmasıyla kamu düzenini bozan olaylar yaşanmaya başladı.

Bazı göstericiler, polise kaldırım taşları, cam şişeler, havai fişekler ve çöp konteynerleri fırlattı.

Polis, grupları dağıtmak amacıyla tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Güvenlik güçlerinin gruplara yönelik birden fazla müdahalede bulunduğu ve bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Çatışmaların yoğunlaştığı Albertine Meydanı'nda bazı paylaşımlı bisikletler ateşe verildi. Bölgede yükselen duman çevreye yayıldı, polis ile gruplar arasındaki gerginlik öğle saatlerine kadar sürdü.

FGTB Başkanı Bert Engelaar, şiddet olaylarına karışan kişilerin sendikaların mesajını temsil etmediklerini belirterek, protestoların şiddet ve vandalizmle gölgelenmemesi çağrısında bulundu.

Toplu ulaşım aksadı, çöpler toplanamadı

Grev ve gösteriler, başkentte günlük yaşamı da olumsuz etkiledi.

Brüksel toplu taşıma işletmesi STIB, grev nedeniyle metro, tramvay ve otobüs seferlerinin büyük bölümünün durdurulduğunu, hizmet veren hatlarda ise sefer sıklığının azaltıldığını duyurdu.

Güney Tren İstasyonu'nun metro ve tramvay ulaşımına yönelik bazı bölümleri kapatılırken kent merkezindeki yürüyüş güzergahında trafik düzenlemelerine gidildi, bazı ana caddeler kapatıldı.

Grev nedeniyle başkentteki bazı belediyelerin idari hizmetlerinde aksamalar yaşandı.

Brüksel'in temizlik hizmetlerinden sorumlu kurumu Bruxelles-Proprete de grev nedeniyle çöp torbalarının normal program kapsamında toplanamadığını bildirdi.

Hükümetin bütçe politikalarına karşı sendikaların protestolarını sürdürmesi, kamu sektöründe 12 Ekim'de yeni grev düzenlenmesi planlanıyor.