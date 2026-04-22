Brüksel'de Filistin'e Destek Protestosu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Küresel Sumud Parlamenterler Kongresi'nin katılımcıları, Avrupa Parlamentosu (AP) önünde toplanarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve ablukayı protesto etti, Avrupa ülkeleri ve Avrupa Birliği'ne (AB) İsrail'e karşı somut adımlar atma çağrısı yaptı.

Brüksel'de dünyanın farklı yerlerinden milletvekilleri, siyasi parti ve kamu kuruluşu temsilcileri, Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri ve etkili birçok ismi bir araya getiren Küresel Sumud Parlamenterler Kongresi'nin katılımcıları, programın sona ermesinin ardından AP'nin bulunduğu Lüksemburg meydanına yürüdü.

Meydanda "Özgür Filistin" sloganları atarak, protesto düzenleyen katılımcılar, AB'ye İsrail'e yönelik politikasını değiştirme çağrısında bulundu.

AP'nin Belçikalı üyesi Marc Botenga, AB'nin İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı askıya almama kararını eleştirerek, bunun "ciddi bir siyasi tercih" olduğunu söyledi.

AB'nin çifte standart uyguladığını aktaran Botenga, bir yandan Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketleri hazırlayıp, İran'a ek yaptırımlar getirildiğini, diğer yandan İsrail'e karşı benzer adımların atılmadığını vurguladı.

Avrupa'daki yönetimlerle halklar arasındaki farkın giderek açıldığını dile getiren Botenga, kamuoyunun bu çelişkileri daha fazla fark ettiğini ve bunun siyasi baskıyı artırdığını belirtti.

Botenga, Filistin'e destek veren hareketlere yönelik baskıcı politikaların ise siyasi aktörlerin duyduğu endişenin bir göstergesi olduğunu savunarak, "Bu korku aynı zamanda umut doğuruyor. Bu mücadele uzun sürebilir ancak sonunda kazanılacaktır." ifadesini kullandı.

AP'nin Filistin asıllı Fransız milletvekili Rima Hassan da söz konusu anlaşmanın askıya alınması talebinin yeni olmadığını, uzun yıllardır sivil toplum kuruluşları tarafından talep edildiğini hatırlattı.

İsrail'in işgal, yerleşim ve "apartheid" politikalarının bu çağrıların temelini oluşturduğunu ifade eden Hassan, bu meselenin tarihsel boyutunun göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

AB kurumlarının 1 milyonun üzerinde imzayla desteklenen çağrılara rağmen adım atmamasını eleştiren Hassan, bunun demokratik taleplerin karşılık bulmadığını gösterdiğini dile getirdi.

Filistin'e destek veren kesimlere de seslenen Hassan, Avrupa'da bu konuda mücadele edenlerin "tarihin doğru tarafında" olduğunu ifade etti.

Filistin için dayanışmayı sürdürme vurgusu

İtalyan vekil Benedetta Scuderi de Filistin'e destek veren çok sayıda kişinin protestolara katıldığını, hatta bu süreçte polis müdahalesi ve çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalma riskini göze aldığını aktardı.

Gazze'ye yönelik insani yardım girişimlerine katılan sivil inisiyatiflerin de büyük riskler aldığını vurgulayan Scuderi, "Bu durum, halkların kurumlara kıyasla çok daha cesur olduğunu gösteriyor." dedi.

AB'nin İsrail ile yaptığı anlaşmalarda insan hakları ihlali durumunda askıya alma maddesi bulunduğunu hatırlatan Scuderi, buna rağmen bu hükümlerin uygulanmadığını belirterek, "Kurumlar, kendi koydukları kurallara dahi uymuyor." değerlendirmesinde bulundu.

AP'de İsrail'in politikalarının yeterince tartışılmadığını ifade eden Scuderi, özellikle Filistinlilere yönelik uygulamaların gündeme getirilmesinden kaçınıldığını kaydetti.

Scuderi, uluslararası hukuk ve adaletin uygulanması için mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yapılması gereken, bu konuyu gündemde tutmak, mücadele etmek ve Filistin için dayanışmayı sürdürmektir." diye konuştu.

Türk vekiller önemli mesajlar verdi

Brüksel'de düzenlenen ve dünyanın farklı yerlerinden milletvekilleri, siyasi parti ve kamu kuruluşu temsilcileri, Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri ve etkili birçok ismi bir araya getiren kongreye TBMM'den Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca katıldı.

Türk vekiller, Türkiye'nin Filistin meselesine yönelik siyasi, insani ve diplomatik desteğinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı, küresel ölçekte daha güçlü bir ortak duruş ve somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

"Sessiz kalmak suça ortak olmaktır"

Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AP önündeki protesto sırasında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Filistin halkıyla dayanışmak için AB'nin başkentine geldiklerini söyledi.

Turan, "Kendiniz gibi olmayan ve kendinizden olmayan insanların haklarına da saygı gösterin. Sessiz kalmak suça ortak olmaktır. İsrail'e destek vermeyin." mesajını verdi.

İsrail'i desteklemenin insanlığa karşı suç olduğuna dikkati çeken Turan, "Soykırım işleyenlerin yeri senatolarda alkışlanmak değil, mahkemelerde hesap vermektir." dedi.

Turan, Avrupa ülkelerinden katılan milletvekillerinin de hükümetlerini yoğun şekilde eleştirdiğini belirterek, "Avrupa'da duyarlı halklar var. Filistin halkıyla dayanışma içindeler." diye konuştu.

Sumud'la gelen kararlılığın ve dayanışmanın artarak devam edeceğine inandığını kaydeden Turan, "Onların silah yüklü gemilerini, bizim vicdan yüklü gemilerimiz yenecektir." ifadesini kullandı.