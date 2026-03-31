Brüksel'de Güvenlik İçin Asker Görevde
Brüksel'de Güvenlik İçin Asker Görevde

31.03.2026 20:39
Brüksel'de metro ve tren istasyonlarında güvenlik için 45 asker devriye görevi yapacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki önemli metro ve tren istasyonlarında güvenliği artırmak amacıyla 3 Nisan'dan itibaren asker konuşlandırılacak.

Ulusal basına göre, toplam 45 asker, çeşitli ulaşım noktalarında polisle birlikte devriye görevine katılacak.

Söz konusu adım, özellikle toplu taşıma alanlarında artan uyuşturucu ticareti ve suç oranlarıyla mücadele kapsamında atılacak.

Kalıcı devriyelere ek olarak geniş çaplı operasyonlar için 10 asker daha hazır bulundurulacak.

Askerlerin sokaklarda görevlendirilmesi, özellikle sinagogların çevresinde olmak üzere 23 Mart'ta başlamıştı.

Söz konusu kararların, Belçika'da ulusal güvenlik tehditlerini analiz eden ve risk seviyesini belirleyen resmi koordinasyon kurumu OCAD'ın güncel değerlendirmeleri doğrultusunda federal hükümet tarafından ihtiyaç halinde alındığı vurgulanıyor.

Öte yandan askeri personelin şehir içinde görevlendirilmesi, ülkede siyasi ve toplumsal tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bazı siyasetçiler, askerlerin sokaklarda devriye gezmesinin uzun vadede kalıcı bir çözüm olmadığını savunuyor.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya ev sahipliği yapan Brüksel'de, geçmiş yıllarda terör tehdidinin arttığı dönemlerde de benzer şekilde askerler kritik noktalarda konuşlandırılmış, ancak ilerleyen süreçte bu uygulama kademeli sona erdirilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Brüksel, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

