Brüksel'de Silahlı Saldırılar Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Brüksel'de Silahlı Saldırılar Artıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brüksel Savcısı Moinil, son bir yılda 150'den fazla silahlı saldırı ve 22 patlama yaşandığını belirtti.

Brüksel Savcısı Julien Moinil, başkentte son bir yılda 150'den fazla silahlı saldırı düzenlendiğini ve 22 patlama meydana geldiğini belirterek, adalet sisteminin bu sorunu tek başına çözemeyeceğini ifade etti.

Ulusal basındaki haberlere göre Moinil, Brüksel'de son bir haftada artan silahlı saldırıların ardından düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda herkes, her an uyuşturucuya bağlı şiddetin kurbanı olabilir." uyarısında bulundu.

Başkentte son bir yılda 150'den fazla silahlı saldırı düzenlendiğine ve 22 patlama meydana geldiğine dikkati çeken Moinil, son haftadaki silahlı saldırılarla bağlantılı 3 şüphelinin gözaltına alındığı, zanlılardan 2'sinin 18 yaşın altında, diğerinin ise 2005 doğumlu olduğu bilgisini verdi.

Moinil, uyuşturucuyla bağlantılı silahlı saldırıların hala tehdit oluşturduğuna işaret ederek, yılbaşından bu yana Brüksel'de 69 silahlı saldırı gerçekleştirildiğini, 2025 yılında bu sayının 102 olduğunu kaydetti.

Silahlı saldırıların "dalgalar" halinde yaşandığını ancak uyuşturucu kaçakçılığının sürekli sorun teşkil ettiğini belirten Moinil, adalet sisteminin saldırı sorununu tek başına çözemeyeceğini vurguladı.

Moinil, taleplerine rağmen ofisinin ve Brüksel polisinin personel eksiğiyle çalıştığını, cezaevlerindeki uyuşturucu çetesi elebaşılarının, hücrelerinden dışarıdaki faaliyetlerini sürdürmelerinin problem oluşturduğunu ifade etti.

Bu kişilerin cep telefonuyla iletişim kurmalarını engellemek için sinyal bozucuların kurulmasını talep ettiğini aktaran Moinil, bu konuda henüz bir gelişme olmadığını belirtti.

Brüksel'deki silahlı saldırılar

Belçika'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya ev sahipliği yapan başkenti Brüksel'de son günlerde art arda silahlı saldırılar düzenlendi.

Anderlecht ilçesinde 21 Ağustos akşamı polis merkezine uzun namlulu silahla ateş açıldı.

22 ve 24 Ağustos'ta Saint-Gilles ve Molenbeek ilçelerinde de silahlı saldırılar gerçekleştirildi. Böylece Brüksel'de 3 günde düzenlenen silahlı saldırıların sayısı 5'e yükseldi.

Brüksel, son yıllarda uyuşturucu kaçakçılığı ve çeteler arası hesaplaşmalarla bağlantılı silahlı şiddet olaylarıyla gündeme geliyor.

Avrupa'nın önemli uyuşturucu giriş noktalarından Anvers Limanı üzerinden ülkeye sokulan kokainin bir bölümünün Brüksel ve çevresindeki dağıtım ağlarına ulaştığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Brüksel, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brüksel'de Silahlı Saldırılar Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir dönem kapış kapış satılıyordu, şimdi raflarda yüzüne bakan yok Bir dönem kapış kapış satılıyordu, şimdi raflarda yüzüne bakan yok
Dinamikpay’e yasadışı bahis operasyonu: 25,5 kilo altın ele geçirildi Dinamikpay'e yasadışı bahis operasyonu: 25,5 kilo altın ele geçirildi
250 milyon dolarlık mega yat Kuşadası’na demirledi 250 milyon dolarlık mega yat Kuşadası’na demirledi
Motorlu testere ile odun keserken 3 parmağı koptu Motorlu testere ile odun keserken 3 parmağı koptu
Gelinlik mağazası benzinle yakıldı Gelinlik mağazası benzinle yakıldı
Maden işçileri 17 gündür sürdürdükleri eylemi sonlandırdı: İlk taksit hesaplara yatırıldı Maden işçileri 17 gündür sürdürdükleri eylemi sonlandırdı: İlk taksit hesaplara yatırıldı

16:20
Oğuz Çetin’den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transfer sözleri
Oğuz Çetin'den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transfer sözleri
16:06
Uçak indi Fenerbahçe’nin yeni transferi İstanbul’da
Uçak indi! Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
15:58
AK Parti’den erken seçim çıkışı İşte Erdoğan’ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
15:53
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı İşte ilk ifadesi
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı! İşte ilk ifadesi
15:27
Kredi çekeceklere müjde Faizler 2-3 puan düşecek
Kredi çekeceklere müjde! Faizler 2-3 puan düşecek
14:45
Melih Gökçek’ten “Almanya’da milyonluk serveti var“ iddialarına yanıt
Melih Gökçek'ten "Almanya'da milyonluk serveti var" iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 16:53:26. #7.13#
SON DAKİKA: Brüksel'de Silahlı Saldırılar Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement