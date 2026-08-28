Brüksel'de Silahlı Saldırılar Artıyor

Brüksel Savcısı Julien Moinil, başkentte son bir yılda 150'den fazla silahlı saldırı düzenlendiğini ve 22 patlama meydana geldiğini belirterek, adalet sisteminin bu sorunu tek başına çözemeyeceğini ifade etti.

Ulusal basındaki haberlere göre Moinil, Brüksel'de son bir haftada artan silahlı saldırıların ardından düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda herkes, her an uyuşturucuya bağlı şiddetin kurbanı olabilir." uyarısında bulundu.

Başkentte son bir yılda 150'den fazla silahlı saldırı düzenlendiğine ve 22 patlama meydana geldiğine dikkati çeken Moinil, son haftadaki silahlı saldırılarla bağlantılı 3 şüphelinin gözaltına alındığı, zanlılardan 2'sinin 18 yaşın altında, diğerinin ise 2005 doğumlu olduğu bilgisini verdi.

Moinil, uyuşturucuyla bağlantılı silahlı saldırıların hala tehdit oluşturduğuna işaret ederek, yılbaşından bu yana Brüksel'de 69 silahlı saldırı gerçekleştirildiğini, 2025 yılında bu sayının 102 olduğunu kaydetti.

Silahlı saldırıların "dalgalar" halinde yaşandığını ancak uyuşturucu kaçakçılığının sürekli sorun teşkil ettiğini belirten Moinil, adalet sisteminin saldırı sorununu tek başına çözemeyeceğini vurguladı.

Moinil, taleplerine rağmen ofisinin ve Brüksel polisinin personel eksiğiyle çalıştığını, cezaevlerindeki uyuşturucu çetesi elebaşılarının, hücrelerinden dışarıdaki faaliyetlerini sürdürmelerinin problem oluşturduğunu ifade etti.

Bu kişilerin cep telefonuyla iletişim kurmalarını engellemek için sinyal bozucuların kurulmasını talep ettiğini aktaran Moinil, bu konuda henüz bir gelişme olmadığını belirtti.

Brüksel'deki silahlı saldırılar

Belçika'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya ev sahipliği yapan başkenti Brüksel'de son günlerde art arda silahlı saldırılar düzenlendi.

Anderlecht ilçesinde 21 Ağustos akşamı polis merkezine uzun namlulu silahla ateş açıldı.

22 ve 24 Ağustos'ta Saint-Gilles ve Molenbeek ilçelerinde de silahlı saldırılar gerçekleştirildi. Böylece Brüksel'de 3 günde düzenlenen silahlı saldırıların sayısı 5'e yükseldi.

Brüksel, son yıllarda uyuşturucu kaçakçılığı ve çeteler arası hesaplaşmalarla bağlantılı silahlı şiddet olaylarıyla gündeme geliyor.

Avrupa'nın önemli uyuşturucu giriş noktalarından Anvers Limanı üzerinden ülkeye sokulan kokainin bir bölümünün Brüksel ve çevresindeki dağıtım ağlarına ulaştığı belirtiliyor.