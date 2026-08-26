Brüksel'de Uyuşturucu Bağlantılı Saldırılar için Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
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Brüksel'de Uyuşturucu Bağlantılı Saldırılar için Güvenlik Toplantısı

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Brüksel'deki silahlı saldırılar sonrası güvenlik yetkilileri ve yerel yöneticiler toplandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de son günlerde art arda yaşanan ve uyuşturucu bağlantılı olduğu değerlendirilen silahlı saldırıların ardından, bölgedeki güvenlik kurumları ve yerel yöneticileri bir araya getiren Bölgesel Güvenlik Konseyi toplandı.

Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Boris Dillies başkanlığında düzenlenen toplantıya Federal İçişleri Bakanı Bernard Quintin, Brüksel Savcısı Julien Moinil, Ulusal Uyuşturucu Komiseri Ine Van Wymersch, ilgili polis bölgelerinin temsilcileri ve Brüksel Başkent Bölgesi'ndeki belediye başkanları katıldı.

Dillies, uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin uzun vadeli bir çalışma gerektirdiğini belirterek "Uyuşturucu satıcıları bir bela ve uyuşturucu ticaretini kökünden vurmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Bunun sahada daha fazla kaynak ve ilgili kurumlar arasında daha güçlü koordinasyon gerektirdiğini vurgulayan Dillies, mücadelenin "tek seferlik bir operasyon olmayacağını" söyledi.

Toplantıda, son günlerde meydana gelen silahlı saldırıların ardından sahadaki polis personeli ve ekipmanının güçlendirilmesi ile güvenlik kurumları arasındaki koordinasyonun artırılmasının ele alınması bekleniyor.

Brüksel'deki silahlı saldırılar

Belçika'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya ev sahipliği yapan başkenti Brüksel'de son günlerde art arda silahlı saldırılar yaşandı.

Anderlecht ilçesinde 21 Ağustos akşamı bir polis merkezine uzun namlulu silahla ateş açıldı.

Ardından 22 ve 24 Ağustos'ta Saint-Gilles ve Molenbeek ilçelerinde de silahlı saldırılar yaşandı. Böylece Brüksel'de 4 günde düzenlenen silahlı saldırıların sayısı 5'e yükseldi.

Brüksel, son yıllarda uyuşturucu kaçakçılığı ve çeteler arası hesaplaşmalarla bağlantılı silahlı şiddet olaylarıyla gündeme geliyor.

Belçika polisi, 2025'te başkentte çoğu uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı 96 silahlı saldırı kaydetmiş, bu olaylarda 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Avrupa'nın önemli uyuşturucu giriş noktalarından Anvers Limanı üzerinden ülkeye sokulan kokainin bir bölümünün Brüksel ve çevresindeki dağıtım ağlarına ulaştığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Brüksel'de Uyuşturucu Bağlantılı Saldırılar için Güvenlik Toplantısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brüksel'de Uyuşturucu Bağlantılı Saldırılar için Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
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