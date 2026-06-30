Brüksel'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gözaltı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de uyuşturucu kaçakçılığı yapan organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Brüksel Savcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 25 Haziran'da organize suç örgütlerine yönelik kapsamlı operasyon yapıldı.

Ekim 2025'te başlatılan soruşturma neticesinde Federal Adli Polis'in Uyuşturucu Birimi koordinasyonunda yürütülen operasyonda Brüksel'in Anderlecht, Forest ve Saint-Gilles ilçelerinde faaliyet gösteren, uyuşturucu ticaretinin yanı sıra satış bölgelerini ele geçirme ve koruma amacıyla şiddet eylemlerine karıştığı değerlendirilen organize suç örgütü hedef alındı.

Soruşturma kapsamında, suç örgütünün hiyerarşik ve organize yapısı ortaya çıkarılırken, federal ve yerel polis ekiplerinin katılımıyla eş zamanlı 18 adrese baskın düzenlendi.

Operasyonda 14 kişi ceza soruşturması kapsamında "adli gözaltı"na alınırken, 1 kişi de kamu düzenine ilişkin gerekçelerle "idari gözaltı"na alındı. Söz konusu şüphelilerden 11'i hakim karşısına çıkarıldı.

Aramalarda yaklaşık 30 bin avro nakit para, 25,5 kilogram uyuşturucu madde, silahlar, lüks saatler, yaklaşık 50 cep telefonu ile çok sayıda bilgisayar ve tablet ele geçirildi.

Operasyonda, elde edilen bazı bulgular üzerine kara para aklama şüphesiyle ayrı bir soruşturma da başlatıldı.

Avrupa'nın siyasi merkezinde uyuşturucu kaynaklı şiddet artıyor

Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan Brüksel, son yıllarda uyuşturucu kaçakçılığı ve çeteler arası hesaplaşmalar nedeniyle artan güvenlik sorunlarıyla gündeme geliyor.

Avrupa'nın en büyük giriş kapılarından biri olan Anvers Limanı, Latin Amerika'dan Avrupa'ya gönderilen kokain sevkiyatlarının başlıca merkezleri arasında yer alıyor. Yetkililere göre, ülkeye giren uyuşturucunun önemli bölümü Brüksel ve çevresindeki dağıtım ağları üzerinden piyasaya sürülüyor.

Başkentte faaliyet gösteren suç örgütleri arasında yaşanan ölümcül hesaplaşmalar, son dönemde güvenlik güçlerinin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.

Belçika polisi, 2025 yılında Brüksel'de çoğu uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı 96 silahlı saldırı kaydetmişti. Arka arkaya meydana gelen ve gündemi uzun süre meşgul eden bu olaylarda 8 kişi hayatını kaybetmişti.