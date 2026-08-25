Brüksel'de Uyuşturucu Şiddeti İçin Acil Plan

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Saint-Gilles, Anderlecht ve Forest belediye başkanları, son günlerde art arda yaşanan silahlı saldırıların ardından uyuşturucu bağlantılı şiddetle mücadele için "federal düzeyde eylem planı" hazırlanmasını istedi.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, Saint-Gilles Belediye Başkanı Jean Spinette, Anderlecht Belediye Başkanı Fabrice Cumps ve Forest Belediye Başkanı Charles Spapens, İçişleri Bakanı Bernard Quintin ile Brüksel-Midi Polis Bölgesinin merkez karakolunda bir araya geldi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda, Brüksel-Midi Polis Şefi Jurgen de Landsheer de hazır bulundu.

Toplantının ardından açıklama yapan Quintin, görüşmenin amacının, son dönemde yaşanan silahlı olayların ardından polis teşkilatına destek vermek olduğunu belirtti.

Quintin, şiddet olaylarının uyuşturucu satıcılarının faaliyetlerine yönelik polis müdahaleleriyle bağlantılı olduğunu savunarak, federal polisin ve Brüksel'deki diğer polis bölgelerinin sağlayabileceği ek desteğin değerlendirileceğini söyledi.

Vaziyeti "ulusal acil durum" olarak nitelendiren Quintin, daha önce sağlanan ek kaynakların etkisinin inceleneceğini ve yeni tedbirlerin alınacağını kaydetti.

3 yılı aşkın süredir ek kaynak talebi

Saint-Gilles Belediye Başkanı Spinette ise federal polis memurlarının bölgeye takviye olarak gönderilmesini istediklerini belirterek, toplantı sonunda ek kaynak konusunda henüz somut bir taahhüt almadıklarını dile getirdi.

Brüksel için 3 yıldan uzun süredir federal kaynak ve ek polis talep ettiklerini aktaran Spinette, uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin yalnızca Brüksel'in değil, ülke genelinin sorunu olduğunu vurguladı.

Spinette, dün akşam Saint-Gilles'de otomatik silahla açılan ateşi kendisinin de duyduğunu, olayda yaralanan olmadığını ancak çevrede çocukların bulunduğunu anlattı.

Anderlecht ve Forest'den "ulusal plan" çağrısı

Anderlecht Belediye Başkanı Cumps da federal düzeyde daha fazla polis desteği istediklerini aktardı.

Cumps, büyük organizasyonlarda ülke genelindeki polis birimlerinin seferber edilebildiğine işaret ederek, mahallelerde ağır silahlarla ateş açıldığında da benzer ölçekte güvenlik desteği sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Forest Belediye Başkanı Spapens ise yerel polisin halihazırda 100'den fazla ek personelle güçlendirildiğini hatırlatarak, yerel yönetimlerin imkanlarının sınırına geldiğine dikkati çekti.

Uyuşturucunun ülkeye girişinde Anvers Limanı'nın rolüne işaret eden Spapens, gümrük ve federal güvenlik birimlerinin de güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Brüksel'deki silahlı saldırılar

Brüksel'de son günlerde art arda silahlı saldırılar yaşandı.

Anderlecht ilçesinde 21 Ağustos akşamı bir polis merkezine uzun namlulu silahla ateş açılırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Saint-Gilles'te 22 Ağustos'ta düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi bacağından yaralandı. Belediye Başkanı Jean Spinette, saldırının uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olabileceğini açıkladı. İlçede 24 Ağustos sabahı da ateş açıldı ve kurşunlardan biri, bir evin penceresine isabet etti, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Son olarak Saint-Gilles'te dün gece saatlerinde düzenlenen saldırıda bir kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı. Aynı gece Molenbeek'te meydana gelen başka bir silahlı saldırıda ise bir kişi bacağından yaralandı. Böylece Brüksel'de 4 günde düzenlenen silahlı saldırıların sayısı 5'e yükseldi.

Brüksel, son yıllarda uyuşturucu kaçakçılığı ve çeteler arası hesaplaşmalarla bağlantılı silahlı şiddet olaylarıyla gündeme geliyor.

Belçika polisi, 2025'te başkentte çoğu uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı 96 silahlı saldırı kaydetmiş, bu olaylarda 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Avrupa'nın önemli uyuşturucu giriş noktalarından Anvers Limanı üzerinden ülkeye sokulan kokainin bir bölümünün Brüksel ve çevresindeki dağıtım ağlarına ulaştığı belirtiliyor.