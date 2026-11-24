Brüksel'de yaklaşık 50 bin kişilik gösteride Başbakan de Wever bütçe uyarısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Belçika Başbakanı Bart de Wever, geçici bütçe düzenlemeleri yürürlüğe girmeden önce bütçe anlaşması sağlanamazsa hükümetin ülkeyi yönetemeyeceği uyarısında bulundu. Uyarı, polise göre yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı kemer sıkma ve alım gücü düşüşü protestosunda geldi.
BRÜKSEL, 24 Kasım (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'de hükümetin kemer sıkma önlemlerini ve satın alma gücündeki düşüşü protesto eden göstericiler, 23 Kasım 2026.
Belçika Başbakanı Bart de Wever pazartesi günü yaptığı açıklamada, geçici bütçe düzenlemeleri yürürlüğe girmeden önce bütçe konusunda anlaşmaya varılamaması halinde hükümetinin ülkeyi yönetemeyecek duruma geleceği uyarısında bulundu.
Söz konusu uyarı, hükümetin kemer sıkma politikalarını ve alım gücündeki düşüşü protesto etmek amacıyla Brüksel'de düzenlenen gösteri sırasında geldi.
Polisin verilerine göre yaklaşık 50.000 kişinin katıldığı gösteriyi Belçika'nın üç büyük sendikası düzenlerken gençlik grupları ve sivil toplum kuruluşları da eyleme destek verdi. (Fotoğraf: Weng Xinyang/Xinhua)
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