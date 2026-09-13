Brüksel Havalimanı çevresinde ikinci gece de dron tespit edildi, uçuşlarda aksama olmadı - Son Dakika
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Brüksel Havalimanı çevresinde ikinci gece de dron tespit edildi, uçuşlarda aksama olmadı

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Belçika hava sahası kontrol şirketi Skeyes, cumartesi akşamı Zaventem Havalimanı yakınında bir dron tespit edildiğini bildirdi. Havalimanı sözcüsü, dron görülmesine rağmen uçuşlarda gecikme yaşanmadığını ve uçakların başka havalimanlarına yönlendirilmediğini belirtti.

Brüksel Havalimanı çevresinde cuma akşamı yaşanan dron ihbarının hava trafiğini aksatmasının ardından cumartesi gecesi de aynı alanda bir kez daha dron görüldüğü bildirildi.

Belçika hava sahasının kontrolünden sorumlu Skeyes şirketinden yapılan açıklamaya göre, cumartesi akşamı Zaventem Havalimanı yakınında bir dron tespit edildi.

Skeyes Sözcüsü Kurt Verwilligen, hava trafik kontrolörlerinin dronu hem görsel olarak tespit ettiğini hem de tespit sistemleri aracılığıyla dijital ortamda belirlediğini söyledi.

Verwilligen, gerekli kontrollerin ardından operasyonların saat 20.20'de yeniden başladığını belirterek, dron görülmesiyle operasyonların yeniden başlatılması arasında prosedür gereği 30 dakikalık bekleme süresi bulunduğunu ifade etti.

Hava trafiğinde aksama yaşanmadı

Brüksel Havalimanı Sözcüsü Quentin Mertens ise cumartesi günü dron tespit edilmesine rağmen uçuşlarda herhangi bir gecikme veya farklı bir aksama yaşanmadığını, uçakların diğer havalimanlarına yönlendirilmediğini belirtti.

Brüksel Havalimanı'nda cuma akşamı da dron görülmesi nedeniyle hava trafiğinde kısa süreli aksama yaşanmıştı.

Güvenlik gerekçesiyle uçakların havalimanına inişlerine 21.45 ile 22.10 saatleri arasında izin verilmemiş, kontroller sırasında 3 uçuş başka havalimanlarına yönlendirilmişti.???????

Brüksel Havalimanı'nda daha önce de dron ihbarları nedeniyle hava trafiği durdurulmuştu

Belçika'da özellikle Kasım 2025'te havalimanları ve askeri tesisler çevresinde art arda görülen tanımlanamayan dronlar ciddi güvenlik tartışmalarına yol açmıştı.

Brüksel Havalimanı'ndaki hava trafiği 4 Kasım 2025'te dron tespit edilmesi üzerine iki kez durdurulmuş, 90'dan fazla uçuş iptal edilmiş veya daha sonraki saatlerde etkilenmiş, yüzlerce yolcu havalimanında mahsur kalmıştı.

Aynı ay içinde Brüksel Havalimanı'nda birkaç kez daha dron ihbarı nedeniyle hava trafiğine ara verilmiş, Liege Havalimanı ile Kleine-Brogel, Schaffen ve Florennes askeri üsleri çevresinde de benzer gözlemler yapılmıştı.

Olayların ardından Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi toplanmış, hükümet dronların tespiti ve etkisiz hale getirilmesine yönelik kapasitenin güçlendirilmesini gündemine almıştı. Almanya, Fransa ve İngiltere de Belçika'ya antidron kapasitesi konusunda destek sağlamıştı.

Belçika hükümeti, Haziran 2026'da kritik altyapı işletmecilerinin de belirli şartlar altında dronlara karşı sinyal bozucu sistemler kullanabilmesinin önünü açan düzenlemeyi onaylamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Brüksel Havalimanı çevresinde ikinci gece de dron tespit edildi, uçuşlarda aksama olmadı - Son Dakika

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