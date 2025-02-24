Brunei 41. Bağımsızlık Yıldönümünü Kutladı

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BANDAR SERİ BEGAVAN, 24 Şubat (Xinhua) -- Brunei'nin başkenti Bandar Seri Begavan'da halk Brunei'nin bağımsızlığının 41. yıldönümünü kutluyor, 23 Şubat 2025.

Brunei pazar günü bağımsızlığının 41. yıldönümünü Ulusal Gün geçit töreni ve yaklaşık 20.000 kişinin katıldığı çeşitli büyük şenliklerle kutladı.

Çin-Brunei ortak girişimi olan Hengyi Industries Sdn. Bhd'den 42 Çinli ve Bruneili çalışan, Ulusal Gün geçit töreni sırasında Brunei'deki her kesimden temsilciyle birlikte özel bir geçit töreni ekibi oluşturdu. (Fotoğraf: Wong Chee Peng/ Xinhua)