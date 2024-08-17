Brunei Teknoloji Üniversitesi Türkiye Tanıtım Günü 2024 Etkinliğine Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
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Brunei Teknoloji Üniversitesi Türkiye Tanıtım Günü 2024 Etkinliğine Ev Sahipliği Yaptı

Brunei Teknoloji Üniversitesi Türkiye Tanıtım Günü 2024 Etkinliğine Ev Sahipliği Yaptı

Brunei Teknoloji Üniversitesi (UTB), yeni akademik yıl için Türkçe Dil Kursları farkındalığını artırmayı ve Türk sanat ve kültürünü tanıtmayı amaçlayan 'Türkiye Tanıtım Günü 2024' etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinliğe UTB Rektörü Datin Paduka, Prof Dr. Dayang Hajah Zohrah Haji Sulaiman ve Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçisi Prof. Dr. Hamit Ersoy katıldı.

17.08.2024 16:49
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Brunei Teknoloji Üniversitesi (UTB), üniversite personeli ve öğrencileri arasında yeni akademik yıl için Türkçe Dil Kursları farkındalığını artırmayı ve Türk sanat ve kültürünü tanıtmayı amaçlayan "Türkiye Tanıtım Günü 2024" etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği ve Brunei Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle UTB tarafından düzenlenen etkinliğe, UTB Rektörü Datin Paduka, Prof Dr. Dayang Hajah Zohrah Haji Sulaiman ve Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçisi Prof. Dr. Hamit Ersoy katıldı.

Burada konuşan Büyükelçi Ersoy, Türk kültürünün dünyada giderek daha görünür hale geldiğini, Brunei'deki görev süresi boyunca Türk kültürüne olan ilgi ve etkileşimin her gün giderek arttığına şahit olduğunu söyledi.

Büyükelçi, "Bir kültürün cazibesini ve hazinelerini daha derinden anlamanın anahtarı dilini öğrenmektir. Şimdi Brunei'deki 11 farklı kurumda düzenli olarak yürütülen Türkçe dil kursları sayesinde, Türkiye ve Brunei vatandaşları arasındaki etkileşimin ciddi oranda arttığını gördük." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ve Türkçenin küresel düzeyde giderek artan önemine dikkati çeken Ersoy, öğrencilere Türkiye'de eğitim görmek için başvurabilecekleri burslar ve her düzeyde öğrenim için mevcut olan değişim programları gibi eğitim ve mesleki fırsatlar hakkında bilgi verdi.

İlki Sultan Şerif Ali İslam Üniversitesi'nde (UNISSA) düzenlenen etkinliğin ikincisi niteliğindeki program boyunca kurulan stantlar, katılımcılara Türk hat sanatını keşfetme, okçulukla tanışma, Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik yerleri hakkında bilgi alma ve seçmeli "Türkçe derslerine" kaydolma fırsatı sundu.

Etkinlik, UTB personeli ve öğrencileri arasında yeni akademik yıl için Türkçe Dil Kurslarının mevcudiyeti konusunda farkındalığı artırmayı, bilgi paylaşımını sağlamayı ve kurulan etkileşimli stantlar aracılığıyla Türkiye'nin sanatını ve kültürünü tanıtmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

istanbul, Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brunei Teknoloji Üniversitesi Türkiye Tanıtım Günü 2024 Etkinliğine Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika

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