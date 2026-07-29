Brunei ve Çin Arasında Savunma İşbirliği Görüşmeleri

BANDAR SERİ BEGAVAN, 29 Temmuz (Xinhua) -- Brunei Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, başkent Bandar Seri Begavan'da konuk Çin Savunma Bakanı Dong Jun ile bir araya geldi.

Hassanal salı günkü görüşmede, tek Çin politikasına kararlılıkla bağlı olduklarını yineleyerek, Çin'in Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) merkezi konumuna verdiği desteği takdirle karşıladıklarını söyledi. Hassanal, ulusal vizyonları olan "2035 Wawasan'ı" hayata geçirme çabalarına verdiği destek için Çin'e müteşekkir olduklarını belirtti.

Savunma işbirliğinin iki ülke arasındaki stratejik işbirliği ortaklığının kilit önemdeki unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Hassanal, Çin donanmasının Brunei limanlarına daha fazla uğramasından memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Dong ise Çin-Brunei askeri işbirliğinin günümüzde önemli gelişme fırsatlarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Dong, iki tarafa bu olumlu ivmeyi temel alarak çok boyutlu işbirliğini üst seviyelere taşımaya ve ortak bir geleceğe sahip bir Çin-Brunei topluluğunun inşa edilmesine ve ikili ilişkilere yeni ufuklar açılmasına katkıda bulunmak üzere daha somut sonuçlar elde etme çağrısında bulundu.

Güney Çin Denizi'ndeki barışın, bölgedeki tüm ülkelerin ortak çıkarlarını ilgilendirdiğini vurgulayan Dong, bölgede barış ve istikrarı ortaklaşa korumak üzere deniz güvenliği konusunda ve ilgili diğer alanlarda Brunei ile tatbiki işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.