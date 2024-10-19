Bryan Adams İstanbul'da Konser Verdi

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Türkiye'nin ilk stadyum konserini 1992'de gerçekleştiren Kanadalı müzisyen Bryan Adams, 5 yıl aradan sonra İstanbul'da yeniden hayranlarıyla bir araya geldi.

Adams, "So Happy It Hurts" adlı dünya turnesi kapsamında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konser verdi.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserin başlangıcında Adams, "Bu gece her şey sizin için. Çünkü müziği ve hayranlarımı çok seviyorum. İranlı, Rus, İngiliz, Alman ve Fransız hayranlarım burada. Onlara kocaman bir hoş geldiniz diyorum." dedi.

Müzik dünyasına 1980'lerden bu yana birçok kült şarkı kazandıran Adams, konserde 40 yılı aşan kariyerinden sevilen şarkılarını seslendirdi.

Adams, "Shine a Light" şarkısını söylemeden önce de parçaya dair, "Babam beş yıl önce vefat etti ve bir şarkı yazdım. Bu herkesin hayatımızdan geçtiğine ve hepimizin parlayan bir yerde biraz ışığı olduğuyla ilgiliydi. Aslında herkesin hayatında özel biri vardır. Belki annendir, belki de babandır. Belki de bu şarkı, sizin gibi hayatla mücadele eden insanlar içindir." ifadelerini kullandı.

Kariyerine Oscar, Grammy, MTV gibi birçok prestijli ödül adaylığı ve sayısız ödül sığdıran, 100 milyonun üzerinde albüm satışına ulaşan Bryan Adams, konserde "War Machine" ve "Rock And Roll Hell" adlı iki yeni şarkısını da beğeniye sundu.

Adams, turne kapsamında gelecek ay Almanya, İtalya, Avusturya, İsviçre, İspanya ve Portekiz'de konser verecek.