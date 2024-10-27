Bryansk'ta Sınır Geçişi Engellendi

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Rusya'nın Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna tarafından sınırı geçmeye çalışan silahlı grubun engellendiğini söyledi.

Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna tarafından silahlı grubun, Bryansk bölgesindeki Manev yerleşim biriminden sınırı geçmeye çalıştığını belirtti.

Bunun Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Silahlı Kuvvetler birlikleri ile Ulusal Muhafızlar (Rosgvardiya) tarafından engellendiğini kaydeden Bogomaz, bölgedeki durumun istikrarlı ve kontrol altında olduğunu bildirdi.