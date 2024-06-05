BŞEÜ İİBF İşletme Bölümü mezunları buluşma programı düzenledi

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İşletme Bölümü mezunları için buluşma programı düzenlendi.

Kentte Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) çatısı altında 1992 yılında kurulan, 2007'de BŞEÜ'ye bağlanan fakültenin mezunları ile öğretim görevlileri, yerleşkedeki İİBF binasında bir araya geldi.

Burada bir süre sohbet eden katılımcılar, daha sonra kampüs turu yaptı.

İİBF İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu, AA muhabirine, ilk defa böyle bir organizasyonu hayata geçirdiklerini söyledi.

Duygusal anlar yaşandığını ifade eden İpçioğlu, şöyle konuştu:

"Burada acısıyla, tatlısıyla uzun yıllar geçirdik. Şu anda arkadaşlarımız Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, hatta yurt dışında çalışıyorlar. Onları buraya toplayarak mevcut öğrencilerimize yol çizsinler istedik. Fakültemizin ilk mezunlarını 1997 yılında verdik. O yıldan bugüne mezun sayımız 4 bin civarında. 400 kadar da öğrencimiz var. Bu da çok önemli bir sayı."

İpçioğlu, etkinliği geleneksel hale getirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Fakülteden 1997 yılında mezun olan Sema Yıldırım Öztorun da uzun yıllar sonra sınıf arkadaşlarını ve hocalarını görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bölümün şimdiki öğrencilerinin çok şanslı olduğunu vurgulayan Öztorun, "Bizler tek, eski bir binada DPÜ'ye bağlı okumuştuk. Bina küçük olduğu için hocalarımızla yakın bir diyaloğumuz vardı. Şu anki ortam tamamen bir üniversite ortamı. Burada okumak çok güzel ve gurur verici." dedi.