BTP'den 'mutlak butlan' tartışmalarına kanun teklifi çağrısı - Son Dakika
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BTP'den 'mutlak butlan' tartışmalarına kanun teklifi çağrısı

05.06.2026 17:13
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BTP Sözcüsü Lütfullah Önder, Siyasi Partiler Kanunu'nun 121. maddesindeki Dernekler Kanunu atfının 'mutlak butlan' tartışmalarına yol açtığını belirterek, maddenin değiştirilmesi halinde sorunun çözüleceğini söyledi.

(ANKARA)- BTP Sözcüsü Lütfullah Önder, "mutlak butlan" tartışmalarına YSK, il ve ilçe seçim kurulları varken genel mahkemelerin yetkili kılındığı Siyasi Partiler Kanunu'nun 121. maddesinde Dernekler Kanunu'na yapılan atfın neden olduğunu belirterek, söz konusu maddenin değiştirilmesini önerdi. Önder, "Maddeyi değiştirirseniz genel mahkemeler kendini görevli sayamaz ve bu konu biter" dedi.

BTP Sözcüsü Lütfullah Önder, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında CHP'ye ilişkin yargı süreçleri ve "mutlak butlan" tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Önder, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarını eleştirerek, iktidarın süreci yalnızca izleyen konumda olmaması gerektiğini savundu.

"PARALEL MUHALEFET İNŞA EDİLİYOR" İDDİASI

Önder, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden Türkiye'de yaşanan gelişmelerle ilgili 'bunlar bizim dışımızda, biz bunları izliyoruz' dedi. Öncelikle şunu ifade edelim; 'Bu millet sizi Türkiye'de olanı biteni izleyesiniz diye değil, Türkiye'de bir yanlış varsa bunu düzeltin görevlendirdi. İktidarın geçmişte 'paralel devlet' diye bir kara lekesi var. Bu ülkede paralel devlet inşa edilirken, o dönemde mahkeme kararlarıyla birlikte yargı eliyle Türkiye'de bürokratlar, gazeteciler ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları üzerinden operasyonlar yapılırken, 'Biz izliyoruz, bizim dışımızda bütün bu gelişmeler oluyor' diyorlardı ve sonrasında 15 Temmuz'u bu devlet, bu millet yaşadı ve ağır bedeller ödedi."

Bugün yine mahkeme kararlarıyla birlikte bir 'paralel CHP, paralel muhalefet' inşa ediliyor. Bu paralel muhalefet inşa edilirken iktidar yine, 'Bunlar mahkeme kararları, bunlar kendi aralarındaki meseleler, biz izliyoruz' diyor. Geçmişte Bağımsız Türkiye Partisi olarak bu paralel yapı FETÖ ile ilgili iktidarı çok defa uyardık ama dinlemediler ve bunun faturasını hem bu millet, hem de bu devlet ödedi. Bugün yine uyarıyoruz; Siz izleyici değilsiniz, siz bunu düzeltecek mevkidesiniz.

"SİYASİ PARTİLER KANUNU'NUN121. MADDESİ DEĞİŞSİN"

Çok net ve basit bir çağrı yapmak istiyorum; Yüksek Seçim Kurulu, il ve ilçe seçim kurulları varken genel mahkemelerin yetkili olmasına sebep olan düzenleme, Siyasi Partiler Kanunu'nun 121. maddesidir. 121. maddedeki Dernekler Kanunu'na yapılan atıftır. Siyasi Partiler Kanunu'nun 121. maddesini değiştirirseniz genel mahkemeler kendini görevli sayamaz ve bu konu biter. Görevle ilgili olduğu için de bu kanun yürürlüğe girer girmez uygulanmaya başlar ve böylece 'mutlak butlan' meselesi kendiliğinden sona erer.

Bunu düzeltmek Meclis'te bir kanun değişikliği kadar kolaydır. İktidar eğer samimiyse, eğer bu gelişmelerden rahatsızsa hemen Siyasi Partiler Kanunu'nun 121. maddesini değiştirsin. Biz İktidarın samimi olduğu kanaatinde değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Meclis Grubuna da çağrıda bulunuyoruz; siz Meclis'e bu kanun teklifini sunun. Bu kanun değişikliği ile birlikte 'mutlak butlan' üzerinden yürüyen bütün bu tartışmaları sonlandırmak mümkündür. Zaten Meclis uzun süredir hiçbir vazife icra edemiyor. Böylesine bir tıkanmışlıkta bu kanun değişikliği Türkiye'nin önünü açabilir ve bu tartışmaları sonlandırabilir."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BTP'den 'mutlak butlan' tartışmalarına kanun teklifi çağrısı - Son Dakika

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