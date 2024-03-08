BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, iktidarı; "Ortalığı ayağa kaldırıyorlar ama İsrail'le ticarete devam ediyorlar. Samimi olmayan hükümete seçimde dersini vermek gerek" dedi.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından, "Ortalığı ayağa kaldırıyorlar ama İsrail'le ticarete devam ediyorlar. Samimi olmayan hükümete seçimde dersini vermek gerek" notu ile bir video paylaştı. Videoda AK Parti'nin İsrail ile olan ilişkisine dikkat çeken Baş, şu ifadeleri kullandı.
"KALDIRMA O ZAMAN ORTALIĞI AYAĞA"
"Avrupa'da petrol yok, doğal gaz yok, kömür yok. Ne üretecek olsa bunu bir şekilde dışarıdan ithal etmek zorunda. Rusya- Ukrayna savaşı da öyle bir katladı ki meseleyi…Tabii doğal olarak hepsi Rusya'ya bir karşı duruş sergilemek ve onunla ticareti durdurmak durumunda kaldılar. Yani işine gelmeyen, ideolojisine ters bir şey olunca hemen ticareti kesiyor adamlar. Kime benzemiyor? İsrail'le hala ticaret yapanlara hiç benzemiyorlar. Kim İsrail'le ticaret yapıyor? Türkiye'de birileri yapıyor, büyük büyük gemilerle yapıyorlar. Yap kardeşim yap, benim umurumda değil, senin ne ticaret yaptığın da kalkıp niye yalan söylüyorsun? Niye ortalığı ayağa kaldırdın da hala Kürecik Radar Üssü'nden İsrail'e istihbarat bilgisini sağlayan ülke olma özelliğini devam ettiriyorsun? Niye ortalığa ayağa kaldırdın da hala onların pilotlarını eğitiyorsunuz? Kaldırma o zaman ortalığı ayağa.
"HALA ONLARIN ELİNDE FİLİSTİNLİNİN KANI VAR"
Seçime yaklaştık, bütün İsrail karşıtı propaganda bitti farkında mısınız? Niye? Sayın Cumhurbaşkanının bir mitinginde bir vatandaş 'İsrail'le ticareti durdurun' diye döviz açtı, kolluk kuvvetleri yaka paça kişiyi aldılar. Çünkü bu gerçek, bu yalan değil. O söyledikleri yalanın içinde bir gerçek var, hala onların elinde Filistinlinin kanı var. Bu bela da onlara yeter."
Son Dakika › Güncel › BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: İsrail'le ticarete devam eden hükümete seçimde dersini vermek gerek - Son Dakika
Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi Başkanı Luo Wen, bölgesel korumacılık uygulamaları ve piyasa bölünmeleri gibi sorunları ele almak için daha fazla çaba göstereceklerini ve 2024 yılında birleşik bir iç pazar geliştirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Luo ayrıca, adil rekabetin gözden geçirilmesi, işletmelerin yer değiştirmesi ve faaliyet göstermesinin kolaylaştırılması için düzenlemeler getirileceğini belirtti. Çin'in uluslararası standardizasyon çalışmalarına da aktif olarak katılacağı ifade edildi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde durumundan şüphelenilen M.M, İ.K ve A.T. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 11.12 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar polis merkezine götürüldü ve soruşturma devam ediyor.
Mardin Adliye binası önünde iki husumetli grup arasında çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si ağır olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve 12 kişi gözaltına alındı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Arsuz ilçesinde düzenlenen halk toplantılarında vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Savaş, Hataylılara teşekkür ederek, desteklerinin kendilerine güç verdiğini belirtti.
Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezi'nde dezavantajlı kadınlar devletin açtığı meslek eğitimleri ile kadınlar hem meslek sahibi oldu hem de iş dünyasında kendilerine kariyer hayalleri kurdu. Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM) merkezinde meslek eğitimi alarak kendi ayakları üzerinde duran kadınları yalnız bırakmadı. ADEM giyim atölyesinde üretilen el emeği göz nuru ürünler ilçedeki rehabilitasyon merkezinde ve özel öğrencilerin eğitim gördüğü okulda hediye edildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aydın'a gerçekleştirdiği ziyarette Aydın Valiliği'ni ve Adalet Sarayı'nı ziyaret etti. Bakan Tunç, Aydın'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın Mersin'deki hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenmanda taktik çalışması gerçekleştirildi. Takım, yarın öğlen saatlerinde Kayseri'ye hareket edecek ve maç saatini bekleyecek.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?