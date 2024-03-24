BTP İzmir Buca Belediye Başkan Adayı Melek Çelik\'ten çağrı: \'Lütfen sandıkta gereken cevabı verelim\'

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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İzmir Buca Belediye Başkan Adayı Melek Çelik, "Gençleri buradan uzaklaştıran sisteme 'Hayır' diyorum. Şu anda siyasette şöyle bir şey var; ben kime oy vereceğim, kim kaldı ki başka? Böyle söylüyorlar. Çünkü halk iki parti arasına sıkıştırıldı. Ezile ezile insanlar karanlığa itildi, 'Umut yok' diyorlar ama Hüseyin Baş ile Bağımsız Türkiye Partisi ile umut var. Buradan haykırıyorum, lütfen ama lütfen sandıkta gereken cevabı verelim" dedi.

BTP İzmir Buca Belediye Başkan Adayı Melek Çelik, ilçesinde seçim çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşları ziyaret ederek geleceğe dönük projelerini anlatan Melek Çelik, şunları söyledi:

"Yargı yok, hukuk yok. Karanlığa mahkum edilen bir vatanda kalma ümidimi yitirmiştim. En önemlisi çocuğumu düşündüm ve artık gitmek istiyordum, ama Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın mücadelesini, ayakta dimdik duruşunu gördüm. Vatandaşın haklarını savunduğu için ki, maalesef bunu yapan hiçbir siyasetçi yok şu anda, muhalefet yok. Muhalefetten kastım bütün partiler… Hüseyin başkanı gördükten sonra 'Tamam, umut da var, azim de var, değişim de var ama tek başına olmaz. Biz vatandaş olarak başkanımızın, partimizin yanında olarak, el ele vererek, elimizi taşın altına koyarak ancak bu mücadeleye ortak olabiliriz' dedim ve bugün sahalardayım.

"GENÇLERİ BURADAN UZAKLAŞTIRAN SİSTEME 'HAYIR' DİYORUM"

Ben bir anneyim, çocuğumu ve bütün çocukları düşünüyorum, gençleri düşünüyorum. Gençleri buradan uzaklaştıran sisteme 'hayır' diyorum. Onlara diyorum ki, 'Ülkenizden gitmeyin, mücadele edin, burada kalın, değişim de, umut da biziz' diyorum. Vatandaşa haykırıyorum buradan. Biz bunu unuttuk. Maalesef ki korkutularak bastırılıyoruz, şu anda buna hayır dememiz gerekiyor. Herkese buradan çağrım; lütfen herkes elini taşın altına koysun, gün bugün, gün değişim günü, gün el ele verme günü, bugün artık bunu başarmak zorundayız. Gün Hüseyin Baş'la, gün Bağımsız Türkiye Partisi ile olma günü, sandıklarda bunu gösterelim. Bu, bizim elimizde. Biz bunu bir oyla sandıkta, bütün vatandaşlar olarak siyaset arenasında olan bütün partilere göstermemiz gerekiyor. Göstermediğimiz için bu durumdayız. Şu anda siyasette şöyle bir şey var; ben kime oy vereceğim, kim kaldı ki başka? Böyle söylüyorlar. Çünkü halk iki parti arasına sıkıştırıldı. İnsanlarda A partisine vermem gerekirken ama B partisine verirsem A Partisi gelmesin mantığı var. Hayır A ve B artık birlikteler, onlar artık ortak oldular ortak. ve o kadar ki halk bastırılıyor ki şu anda, inanılmaz şekilde halk bastırılıyor ve bunun altında eziliyoruz. Ezile ezile ezile insanlar karanlığa itildi, 'Umut yok' diyorlar ama Hüseyin Baş ile Bağımsız Türkiye Partisi ile umut var. Buradan haykırıyorum, lütfen ama lütfen sandıkta gereken cevabı verelim."