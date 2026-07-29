BTS, Grammy'lere Eser Sunmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BTS, Grammy'lere Eser Sunmayacak

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BTS, 69. Grammy Ödülleri için eserlerini değerlendirmeye sunmayacaklarını açıkladı.

Güney Koreli müzik grubu BTS üyeleri, Şubat 2027'de düzenlenecek 69. Grammy Ödülleri için eserlerini değerlendirmeye sunmayacaklarını duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre, BTS üyeleri Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V ve Jungkook, sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili ortak açıklama yaptı.

69. Grammy Ödülleri için eserlerini değerlendirmeye sunmayacaklarını bildiren grup üyeleri, müziğin "bölgeye veya dile göre sınıflandırılmadan olduğu gibi dinlenmesini ve sevilmesini" umduklarını belirtti.

BTS'nin bu kararı, ödülleri veren The Recording Academy'nin 69. Grammy Ödülleri kapsamında "En İyi Asya Pop Müziği Performansı" dahil beş yeni kategori duyurmasının ardından geldi.

The Recording Academy, söz konusu kategorinin Asya pazarlarından çıkan veya bu pazarlarda geniş kabul gören çağdaş pop eserlerini ödüllendirmeyi amaçladığını açıklarken, çok sayıda hayran ve müzik sektörü temsilcisi uygulamayı sanatçıları ana kategorilerden uzaklaştırabilecek bir "müzikal ayrıştırma" olarak nitelendirmişti.

BTS, çeşitli dallarda Grammy adaylığı elde etmesine rağmen bugüne kadar ödül kazanamadı. Bu durum, K-pop'un küresel ticari başarısına rağmen Grammy Ödülleri'nin İngilizce dışındaki müziklere yeterince yer vermediği yönündeki eleştirileri beraberinde getirmişti.

69. Grammy Ödülleri'nin Şubat 2027'de düzenlenmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Grammy Ödülleri, Ünlüler, Güncel, Müzik, BTS, Son Dakika

Son Dakika Güncel BTS, Grammy'lere Eser Sunmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıcaktan kavrulanlar dikkat Tarih verildi, hava soğuyor Sıcaktan kavrulanlar dikkat! Tarih verildi, hava soğuyor
Amasya’da 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Amasya'da 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Gaziantep’te boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı Genç kadından geriye kanlı eşarp kaldı Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı! Genç kadından geriye kanlı eşarp kaldı
Ankara’da salgın paniği Gözlerin çevrildiği Yavaş cephesi sessizliğini bozdu Ankara'da salgın paniği! Gözlerin çevrildiği Yavaş cephesi sessizliğini bozdu
Giresun’da çocuğu sigara ve alkole özendiren kişi gözaltına alındı Giresun'da çocuğu sigara ve alkole özendiren kişi gözaltına alındı
Bingöl’de baraj kapakları açılınca nehrin ortasında mahsur kalan piknikçi AFAD tarafından kurtarıldı Bingöl'de baraj kapakları açılınca nehrin ortasında mahsur kalan piknikçi AFAD tarafından kurtarıldı

14:36
Geri sayım başladı Altının kaderi bugün belli oluyor
Geri sayım başladı! Altının kaderi bugün belli oluyor
14:10
200’ün üzerinde belediye başkanı CHP’den istifa etti Yeni Parti’ye katılıyorlar
200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar
13:59
Mucize kurtuluş Bu halde 16 kilometre yürüdü
Mucize kurtuluş! Bu halde 16 kilometre yürüdü
13:28
Husilerden dünyayı sarsacak hamle Küresel ticaret için yeni kriz kapıda
Husilerden dünyayı sarsacak hamle! Küresel ticaret için yeni kriz kapıda
12:44
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
12:35
Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın
Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 14:47:00. #7.13#
SON DAKİKA: BTS, Grammy'lere Eser Sunmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.