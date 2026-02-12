BTÜ'den Yılın Kareleri Oylamasına Katılım

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Prof. Dr. Naci Çağlar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çağlar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Çağlar, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafını tercih eden Çağlar, "Spor"da ise Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" fotoğrafına oy verdi."

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Şebnem Coşkun'un "Kirli kanatlar" fotoğrafını beğenen Çağlar, "Günlük Hayat"ta ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" karesini tercih etti."

Çağlar, "Portre" kategorisinde ise oyunu Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğrafından yana kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.