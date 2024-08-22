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Bu beldedeki kadınlar ceviz kırarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı 3 bin nüfuslu beldedeki yaklaşık 400 kadın, ceviz kırma işiyle günlük 300 TL yevmiye kazanarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

22.08.2024 20:58
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Bu beldedeki kadınlar ceviz kırarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor

3 bin nüfuslu beldedeki 400 kadın ceviz kırarak ekonomiye katkıda bulunuyor

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı 3 bin nüfuslu beldedeki yaklaşık 400 kadın, ceviz kırma işiyle günlük 300 TL yevmiye kazanarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Tokat'ın Niksar İlçesi'ne bağlı 3 bin nüfuslu Yolkonak Beldesi'nde, 2010 yılında kurulan bir fabrika, yerel ekonomiye önemli bir katkı sağlıyor. Fabrikada üretilen çeşitli kuruyemiş ürünleri Türkiye'nin birçok noktasına gönderilirken, özellikle ceviz kırma işinde beldedeki yaklaşık 400 kadın görev alıyor. Bu kadınlar, günlük 300 TL yevmiye ile hem aile ekonomilerine katkıda bulunuyor hem de boş vakitlerini değerlendiriyor.

"400 kadına ekonomik destek veriyoruz"

Fabrika sorumlusu Sebahattin Güneş, "İşletmemiz şu an da kabak çekirdeği kavurma ve ceviz kırma üretimi yapıyoruz. Ceviz kırmayı Yolkonak Beldemizdeki genellikle bayanlara kırdırıyoruz. Yaklaşık 400 kadına ekonomik destek veriyoruz" dedi.

Eskiden ev hanımı olduklarını söyleyen kadınlar ile günlük 300 Türk Lirası yevmiye alarak ev ekonomilerine katkıda bulunduklarını söyledi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Niksar, Tokat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu beldedeki kadınlar ceviz kırarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor - Son Dakika

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