Keçiören'de 'Bu da Geçer ya Hu' adlı oyuna yoğun ilgi

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi ev sahipliğinde Necip Fazıl Tiyatro Salonu'nda sahnelenen "Bu da Geçer ya Hu" adlı tiyatro oyunu, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

"Bu da Geçer ya Hu" adlı tiyatro oyunu, Necip Fazıl Tiyatro Salonu'nda sahnelendi. Komedi türündeki oyun, Yeşilçam atmosferini sahneye taşırken izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı. Oyun, film yıldızı Lalifer'e ulaşabilmek için kendi filmini çekmeye karar veren Arif'in hikayesi etrafında gelişen olayları konu aldı. Köhne bir film platosunda geçen hikayede yanlış anlaşılmalar ve karakterlerin başrol olma çabası, mizahi bir dille anlatıldı."

Danslar, şarkılar ve nostaljik göndermelerle zenginleşen iki perdelik oyun, seyircinin büyük beğenisini topladı. Toplam 120 dakika süren oyun, 16 yaş ve üzeri izleyiciler için sahnelendi.