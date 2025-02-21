Bu Hafta 12 Yeni Film Vizyona Giriyor - Son Dakika
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Bu Hafta 12 Yeni Film Vizyona Giriyor

Sinemalarda Angelina Jolie'li 'Maria' ve 'Acı Gerçekler' gibi dikkat çekici 12 yeni film var.

21.02.2025 09:32
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(ANKARA)- Sinemalarda bu hafta farklı türlerde 12 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında, oyuncu kadrosunda Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in yer aldığı "Maria", dünya prömiyerini Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapan ve yönetmenlik koltuğunda Mike Leigh'in oturduğu "Acı Gerçekler" filmleri yer alıyor.

İşte o filmler:

Maria

Filmde 1970'lerde Paris'te dünyaca ünlü opera sanatçısı Maria Callas'ın çalkantılı ve trajik hayatının son günleri anlatılıyor.

Tür: Biyografi

Oyuncular: Angelina Jolie, Haluk Bilginer, Kodi Smit-McPhee

Yönetmen: Pablo Larraín

Acı Gerçekler

Filmde, zorluklarla mücadele eden ve insanca bir temas arayışında olan Black ailesinin hikayesi anlatılıyor.

Tür: Komedi, Dram

Yönetmen: Mike Leigh

Oyuncular: Marianne Jean-Baptiste, David Webber, Michele Austin

The Monkey

İkiz kardeşler Bill ve Hal, tavan arasında babalarının eski oyuncak maymununu bulduktan sonra bir dizi ölüme şahit olur. İki kardeş hemen oyuncağı atmaya ve hayatlarını eskisi gibi yaşamaya devam etmeye karar verirler. Yıllar sonra tekrar bir araya gelen kardeşler, masum bir çocuğun hayatını kurtarmak için bu laneti durdurmaya çalışırlar.

Tür: Komedi, Korku

Yönetmen:  Osgood Perkins

Oyuncular: Theo James, Elijah Wood, Tatiana Maslany

Suç Takımı 2: Pantera

Film, elmas hırsızlarının ve Pantera mafyasının tehlikeli dünyasına karışan Donnie'nin peşine düşen Big Nick'in hikayesini anlatıyor.

Tür: Aksiyon, Dedektif, Gerilim

Yönetmen: Christian Gudegast

Oyuncular: Gerard Butler, O'Shea Jackson Jr., Evin Ahmad

Son Bilet

Barbaros, tiyatro oyunu için eşi Ceren ve oğulları Ali ile yola çıkar. Yolda lüks bir aracın kendilerine çarpması sonucu eşini ve oğlunu kaybeden Barbaros, sürücünün serbest kaldığını öğrenir ve adaleti kendi sağlamaya çalışır.

Tür: Dram

Yönetmen: Gökhan Arı

Oyuncular: Halil İbrahim Ceyhan, Altan Erkekli, Hamdi Alkan

Kara Neme 2

Film, bir grup arkadaşın kamp yapmak için bir araya gelmesini, kamp yerine vardıklarında cinayetle karşılaşmalarını ve olayı çözmeye çalışırlarken paranormal bir olayın içine çekilmelerini anlatıyor.

Tür: Korku

Yönetmen: Kemal Danacı

Oyuncular: Erol Sertel, Betül Baktarhan, Emir Hızır

Maskeli Kahramanlar

Film, şehri korumak için zorlu bir mücadeleye girişen Charlie'nin hikayesini anlatıyor.

Tür: Macera, Animasyon, Fantastik

Yönetmen: Sean Patrick O'Reilly

Oyuncular: Christopher Plummer, Ron Perlman, Patton Oswalt

Kuzgun

Film, kazara kardeşinin ölümüne sebep olan Asım'ın bu travmadan çıkamayıp iyice karanlık bir yola girmesini anlatıyor.

Tür: Aksiyon

Yönetmen: Serkan Aygören

Oyuncular: Deniz Könülşök, Buket Çelik, Ferdi Akarnur

Fahrinayt

Film, yeni patronunun gözüne girmeye çalışırken kendisini türlü aksiliklerin içerisinde bulan Fahri'nin yaşadıklarına odaklanıyor.

Tür: Komedi

Yönetmen: Bilal Çatalçekiç

Oyuncular: Bilal Çatalçekiç, Çetin Altay, Melissa Yıldırımer

Gudubet(Ölmek İstemiyorum)

Handan Hanım, büyük malikanesinde tek başına yaşar. Kızları Funda, Senem, Neslihan, oğlu Haluk ve torunu Nimet (gudubet ) onun yasal mirasçılarıdır. Funda, mirasa tek başına sahip olmak ister ve bunun için sorunlu olarak gördüğü tüm kardeşlerini öldürmek ister. Amacına ulaşmak için bir kiralık katil tutan Funda, tüm aile üyelerini öldürür. Ancak işlenen cinayetlere gudubetin şahit olması işlerin değişmesine neden olur.

Tür: Korku

Yönetmen: Mehmet Tan

Oyuncular: Abdullah Kırmızıkaya, Bahar Tutkum Ertok, Belma Mamati

Red Velvet Happiness Diary: My Dear, ReVe1uv in Cinemas

Film, Güney Koreli müzik grubu Red Velvet'in 10. yıl konseri ve grup üyelerinin hikayelerini anlatıyor.

Tür: Konser

Yönetmen: Seong-hyeon Kim, Yoon-Dong Oh

Oyuncular:  Irene, Seulgi, Wendy

Kaynak: ANKA

Haluk Bilginer, Angelina Jolie, Maria Callas, Kültür Sanat, Güncel, Sinema, Yaşam, Aile, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu Hafta 12 Yeni Film Vizyona Giriyor - Son Dakika

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