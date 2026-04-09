Bu Hafta Vizyona Girecek 9 Film - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bu Hafta Vizyona Girecek 9 Film

09.04.2026 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinema salonlarında bu hafta aksiyon, dram, komedi ve daha fazlasını içeren 9 yeni film vizyona giriyor.

Glen Powell, Margaret Qualley, Jessica Henwick, Ed Harris, Topher Grace ve Bill Camp'ın rol aldığı "Nasıl Katil Olunur", gerilim, dram ve komedi unsurlarını bir arada barındıran bir hikayeyle izleyicinin karşısına çıkacak.

John Patton Ford'un yönetmenliğini üstlendiği film, ultra zengin Redfellow ailesinin dışlanmış kızının çocuğu olan ve hayatı boyunca maddi zorluk çeken Beckett'ın, miras sırasında kendisinden önde bulunan aile fertlerini öldürmeye karar vermesiyle gelişen olayları anlatıyor.

"Bitmesin Hikayemiz"

Robert Ronny'nin senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı "Bitmesin Hikayemiz", romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Bryan Domani, Vanesha Prescilla ve Davina Karamoy'un oynadığı film, gençlik yıllarından beri birlikte olan iki gençten birinin yakalandığı ağır hastalık sonrası yaşananları odağına alıyor.

"Açlık Oyunları"

Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth ve Josh Hutcherson'un başrollerinde oynadığı Gary Ross'un yönettiği 2012 yapımı "Açlık Oyunları", yeniden sinema izleyicisiyle buluşacak.

"Timur: Bir Fatih'in Yükselişi"

Jacob Schwarz'ın yönetmenliğini üstlendiği "Timur: Bir Fatih'in Yükselişi", aksiyon ağırlıklı tarihi bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

Christian Mortensen'in başrolünde oynadığı yapım, Orta Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarında, tarihin en korkulan fatihlerinden Timur'un yükselişini anlatıyor.

"Kopya Kağıdı"

Riham Abdel Ghafour, Fadwa Abed ve Kamal Abu Raya'nın rol aldığı "Kopya Kağıdı", komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Khaled Diab'ın yönetmenliğini yaptığı Mısır yapımı film, lisede sınav sırasında gözetmen öğretmenin aniden hayatını kaybetmesiyle sınıftaki farklı karakter özelliklerine sahip bir grup öğrencinin ölümü gizleyerek kopya çekme çabası etrafında gelişen olayları işliyor.

"KUL dilemma"

Yiğit Çelebi, Gürgen Öz, Özlem Çınar ve Sadi Celil Cengiz'in rol aldığı Mehmet Emin Yıldırım'ın filmi "KUL dilemma", bastırılmış duygularıyla boğuşan bir adamın çocukluk arkadaşıyla karşılaştığı gerilim dolu bir gecede geçmişin karanlık sırlarıyla yüzleşmesini anlatıyor.

"Iron Lung"

Mark Fischbach'ın yönetip, başrolü Caroline Kaplan ve Troy Baker ile paylaştığı "Iron Lung", yaşanan bir felaketin ardından yıldızların ve gezegenlerin ortadan kaybolduğu kıyamet sonrası bir gelecekte, bir mahkumun kayıp gök cisimlerini aramak için "Iron Lung" adlı bir denizaltıyla ıssız bir ayda bulunan kan okyanusunu keşfe çıkmasını konu alıyor.

"Karabasan"

Arif Selçuk, Mehmet Ali Tuncer ve Ali Buga'nın oynadığı Mesut Çetin yönetmenliğindeki "Karabasan", haftanın yerli korku filmi olarak beyaz perdedeki yerini alacak.

"Kutup Kahramanları"

Aleksey Zamyslov'un filmi "Kutup Kahramanları", animasyon severlerin ilgisini çekmeye aday olacak.

Rus yapımı film, kutupların dondurucu atmosferinde geçen yüksek tempolu bir macerayı konu ediniyor.

Kaynak: AA

Sinema, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 11:09:14. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.