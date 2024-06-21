Bu Hafta Vizyona Giren Filmler

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(ANKARA)- Bu hafta sinema salonlarında 3 yeni film vizyona giriyor.

İşte o filmler:

Sayara: İntikam Meleği

Film, ablası tecavüz edildikten sonra öldürülen Sayara'nın hikayesine odaklanıyor. Sayara, İstanbul'da spor salonunda yaşayan bir göçmendir. Sayara'nın ablası Yonca, spor salonun sahibi Barış ile yasak bir ilişki yaşar. Yonca'yı, Barış ve arkadaşları tecavüz ettikten sonra öldürür. Mahkemede olaya 'intihar' denilerek, babası milletvekili olan Barış ve arkadaşları serbest bırakılır.

Tür: Aksiyon, Gerilim

Oyuncular: Emre Kızılırmak, Duygu Kocabıyık, Özkem Koşar

Yönetmen: Can Evrenol

Motorcular

Film, 1960'larda Ortabatı'daki bir motosiklet kulübünün yükselişini anlatıyor.

Tür: Dedektif, Dram

Oyuncular: Tom Hardy, Austin Butler, Jodie Comer

Yönetmen: Jeff Nichols

Orijinal adı: The Bikeriders

Şeytan Ayini

Filmde, kendini şeytani bir filmin içinde bulan bir adamın hikayesi anlatılıyor.

Tür: Fantastik, Korku, Gerilim

Oyuncular: Russel Crowe, Sam Worthington, David Hyde Pierce

Yönetmen: Joshua John Miller, M.A. Fortin

Orijinal adı: The Exorcism