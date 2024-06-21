Bu Hafta Vizyona Giren Filmler - Son Dakika
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Bu Hafta Vizyona Giren Filmler

Bu hafta sinema salonlarında 3 yeni film vizyona giriyor. Filmler arasında Sayara: İntikam Meleği, Motorcular ve Şeytan Ayini yer alıyor. Sayara filmi, ablasının tecavüz edilip öldürülmesi üzerine intikam hikayesini anlatıyor. Motorcular filmi ise 1960'larda bir motosiklet kulübünün yükselişini konu alıyor. Şeytan Ayini ise kendini şeytani bir filmin içinde bulan bir adamın hikayesini anlatıyor.

21.06.2024 11:17
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(ANKARA)- Bu hafta sinema salonlarında 3 yeni film vizyona giriyor.

İşte o filmler:

Sayara: İntikam Meleği

Film, ablası tecavüz edildikten sonra öldürülen Sayara'nın hikayesine odaklanıyor. Sayara, İstanbul'da spor salonunda yaşayan bir göçmendir. Sayara'nın ablası Yonca, spor salonun sahibi Barış ile yasak bir ilişki yaşar. Yonca'yı, Barış ve arkadaşları tecavüz ettikten sonra öldürür. Mahkemede olaya 'intihar' denilerek, babası milletvekili olan Barış ve arkadaşları serbest bırakılır.

Tür: Aksiyon, Gerilim

Oyuncular: Emre Kızılırmak, Duygu Kocabıyık, Özkem Koşar

Yönetmen: Can Evrenol

Motorcular

Film, 1960'larda Ortabatı'daki bir motosiklet kulübünün yükselişini anlatıyor.

Tür: Dedektif, Dram

Oyuncular: Tom Hardy, Austin Butler, Jodie Comer

Yönetmen: Jeff Nichols

Orijinal adı: The Bikeriders

Şeytan Ayini

Filmde, kendini şeytani bir filmin içinde bulan bir adamın hikayesi anlatılıyor.

Tür: Fantastik, Korku, Gerilim

Oyuncular: Russel Crowe, Sam Worthington, David Hyde Pierce

Yönetmen: Joshua John Miller, M.A. Fortin

Orijinal adı: The Exorcism

Kaynak: ANKA

Motosiklet, Sinema, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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