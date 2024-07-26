Bu Hafta Vizyona Giren Filmler

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(ANKARA)- Bu hafta sinemalarda farklı türlerde 6 yeni film vizyona girdi.

Bu hafta, dram, korku, komedi-bilimkurgu ve romantik-gerilim türlerinde altı yeni film sinemaseverlerle buluşuyor. Gösterime giren filmler şunlar:

Deadpool ve Wolverine (24 Temmuz Çarşamba)

Deadpool filmlerinin 3'üncüsü olan bu filmde, Deadpool'un Wolverne'i ikna ederek tehlikelere karşı birlikte savaşmalarını anlatıyor. Wade Wilson'ın bir paralı asker olarak geçirdiği günler ve 'Deadpool' kimliği artık geride kalmıştır. O şimdi sivil hayatta varlık göstermek için çabalar. Wade, yeni hayatına alışmaya çalışırken, büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalır. Ancak bu tehlike ile tek başına baş etmesi çok zordur. Bu yüzden Wade en az kendisi kadar isteksiz olan Wolverine'i yardım etmesi için ikna etmeye çalışır.

Tür: Aksiyon, Komedi, Bilim Kurgu

Yönetmen Shawn Levy

Oyuncular: Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin

Şans Eseri

'Paris'te Geceyarısı' filminin senaristi ve yönetmeni Woody Allen'ın bu filmi, eski bir arkadaşıyla karşılaşması sonucu hayatı değişen bir kadının yaşadıklarını anlatıyor. Fanny ve Jean Paris'in güzel semtlerinde muhteşem bir apartman dairesinde yaşıyan ve birbirilerine aşık iki çifttir.. Ancak Fanny, tesadüfen eski bir lise arkadaşı olan Alain ile karşılaştığında, hayatı alt üst olur. Çok geçmeden yeniden bir araya gelen Fanny ve Alain, giderek daha da yakınlaşır.

Tür: Komedi, Dram, romantik, Gerilim

Yönetmen: Woody Allen

Oyuncular: Lou de Laage, Valérie Lemercier, Melvil Poupaud

Ben Babayım

Ailesiyle birlikte Şanlıurfa'da yaşayan Mahmut, başarılı bir demirci ustasıdır. Mahmut'un oğlu Yusuf artık evlilik çağına gelmiştir ve uzun süredir gönlünü kaptırdığı komşu kızını istemeye karar verirler. Ailelerin anlaşması sonu düğün günü kararlaştırılır. Ancak düğün günü herkesin hayatının değişeceği bir şey olur.

Tür: Dram

Yönetmen Murat Uygur

Oyuncular: Abdullah Aslan, Metin Keçeci, Levent Çakır

Zill El Cin

Film, çocuğunun cinler tarafından ele geçirildiğine inanan bir annenin yaşadıklarını konu ediyor. Genç bir anne, oğlunun davranışlarından birtakım tuhaflıklar fark ede onun cinler tarafından ele geçirildiğini düşünmeye başlar. Oğlunu kurtarmak için her şeyi göze alan kadın, beklenmedik bir adamdan yardım ister. Adam, yoğun bir ritüel aracılığıyla çocuğu kurtarmak için Batılı düşüncelerini bir kenara bırakmak zorundadır.

Tür: Dram, Korku, Gerilim

Yönetmen Nayla Al Khaja

Oyuncular: Jefferson Hall, Faten Ahmed, Noura Alabed

Ahbar

Film, tatil yapmak için arabalarıyla yola çıkan bir grup arkadaşın yaşadıklarını anlatıyor. Tatil yapmayı düşünen Esma ve Özgür, arkadaşlarına da haber verip hazırlanmaya başlar. Mert ve Ayla'yı da alıp arabalarıyla yola koyulan Esma ve Özgür, yolculuk sırasında tartışmaya başlar. Grup bir benzincide mola verip yola devam ettikten kısa bir süre sonra araçları bozulur. Çekici çağırmaktan başka çareleri olmadığını anlayan arkadaşlar, soluğu Cemal Usta'nın atölyesinde alırlar. Ancak çok geçmeden atölyede tuhaf olaylar yaşamaya başlarlar. Çünkü Cemal Usta aslında üç harfli varlıkların aracısıdır ve sahiplerine insan bağışlamaktadır.

Tür: Korku, Gerilim

Yönetmen Recep Fakiroğlu

Oyuncular: Kadir Pınarbaşı, Buse Pehlivan, Furkan Yenice

Galaktik Saldırı

Bir grup arkadaş büyük bir yumurta bulur. Ancak onların bilmediği şey, yumurtanın içerisinde yırtıcı bir hayvan olduğudur. Yumruta ile ilgili gerçekleri öğrenen grup, onun uygarlığa ulaşmasını engellemek zorundadır.

Tür: Korku, Bilim Kurgu

Yönetmen Fred Searle

Oyuncular: Sarah T. Cohen, Amber Doig-Thorne, Benjamin Colbourne