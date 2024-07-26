Bu Hafta Vizyona Giren Filmler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bu Hafta Vizyona Giren Filmler

Bu hafta sinemalarda farklı türlerde altı yeni film vizyona girdi. Deadpool ve Wolverine, Şans Eseri, Ben Babayım, Zill El Cin, Ahbar ve Galaktik Saldırı sinemaseverlerle buluşuyor.

26.07.2024 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Bu hafta sinemalarda farklı türlerde 6 yeni film vizyona girdi.

Bu hafta, dram, korku, komedi-bilimkurgu ve romantik-gerilim türlerinde altı yeni film sinemaseverlerle buluşuyor. Gösterime giren filmler şunlar:

Deadpool ve Wolverine (24 Temmuz Çarşamba)

Deadpool filmlerinin 3'üncüsü olan bu filmde, Deadpool'un Wolverne'i ikna ederek tehlikelere karşı birlikte savaşmalarını anlatıyor. Wade Wilson'ın bir paralı asker olarak geçirdiği günler ve 'Deadpool' kimliği artık geride kalmıştır. O şimdi sivil hayatta varlık göstermek için çabalar. Wade, yeni hayatına alışmaya çalışırken, büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalır. Ancak bu tehlike ile tek başına baş etmesi çok zordur. Bu yüzden Wade en az kendisi kadar isteksiz olan Wolverine'i yardım etmesi için ikna etmeye çalışır.

Tür: Aksiyon, Komedi, Bilim Kurgu

Yönetmen Shawn Levy

Oyuncular: Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin

Şans Eseri

'Paris'te Geceyarısı' filminin senaristi ve yönetmeni Woody Allen'ın bu filmi, eski bir arkadaşıyla karşılaşması sonucu hayatı değişen bir kadının yaşadıklarını anlatıyor. Fanny ve Jean Paris'in güzel semtlerinde muhteşem bir apartman dairesinde yaşıyan ve birbirilerine aşık iki çifttir.. Ancak Fanny, tesadüfen eski bir lise arkadaşı olan Alain ile karşılaştığında, hayatı alt üst olur. Çok geçmeden yeniden bir araya gelen Fanny ve Alain, giderek daha da yakınlaşır.

Tür: Komedi, Dram, romantik, Gerilim

Yönetmen: Woody Allen

Oyuncular:  Lou de Laage, Valérie Lemercier, Melvil Poupaud

Ben Babayım

Ailesiyle birlikte Şanlıurfa'da yaşayan Mahmut, başarılı bir demirci ustasıdır. Mahmut'un oğlu Yusuf artık evlilik çağına gelmiştir ve uzun süredir gönlünü kaptırdığı komşu kızını istemeye karar verirler. Ailelerin anlaşması sonu düğün günü kararlaştırılır. Ancak düğün günü herkesin hayatının değişeceği bir şey olur.

Tür: Dram

Yönetmen Murat Uygur

Oyuncular: Abdullah Aslan, Metin Keçeci, Levent Çakır

Zill El Cin

Film, çocuğunun cinler tarafından ele geçirildiğine inanan bir annenin yaşadıklarını konu ediyor. Genç bir anne, oğlunun davranışlarından birtakım tuhaflıklar fark ede onun cinler tarafından ele geçirildiğini düşünmeye başlar. Oğlunu kurtarmak için her şeyi göze alan kadın, beklenmedik bir adamdan yardım ister. Adam, yoğun bir ritüel aracılığıyla çocuğu kurtarmak için Batılı düşüncelerini bir kenara bırakmak zorundadır.

Tür:  Dram, Korku, Gerilim

Yönetmen Nayla Al Khaja

Oyuncular:  Jefferson Hall, Faten Ahmed, Noura Alabed

Ahbar

Film, tatil yapmak için arabalarıyla yola çıkan bir grup arkadaşın yaşadıklarını anlatıyor. Tatil yapmayı düşünen Esma ve Özgür, arkadaşlarına da haber verip hazırlanmaya başlar. Mert ve Ayla'yı da alıp arabalarıyla yola koyulan Esma ve Özgür, yolculuk sırasında tartışmaya başlar. Grup bir benzincide mola verip yola devam ettikten kısa bir süre sonra araçları bozulur. Çekici çağırmaktan başka çareleri olmadığını anlayan arkadaşlar, soluğu Cemal Usta'nın atölyesinde alırlar. Ancak çok geçmeden atölyede tuhaf olaylar yaşamaya başlarlar. Çünkü Cemal Usta aslında üç harfli varlıkların aracısıdır ve sahiplerine insan bağışlamaktadır.

Tür:  Korku, Gerilim

Yönetmen Recep Fakiroğlu

Oyuncular:  Kadir Pınarbaşı, Buse Pehlivan, Furkan Yenice

Galaktik Saldırı

Bir grup arkadaş büyük bir yumurta bulur. Ancak onların bilmediği şey, yumurtanın içerisinde yırtıcı bir hayvan olduğudur. Yumruta ile ilgili gerçekleri öğrenen grup, onun uygarlığa ulaşmasını engellemek zorundadır.

Tür: Korku, Bilim Kurgu

Yönetmen Fred Searle

Oyuncular:  Sarah T. Cohen, Amber Doig-Thorne, Benjamin Colbourne

Kaynak: ANKA

Sinema, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu Hafta Vizyona Giren Filmler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:10 TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
11:53 Arka Sokaklar’ın Pınar’ıydı İşte oyunculuğu bırakıp Giresun’a yerleşen ismin son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen ismin son hali
11:03 Fransa’da Olimpiyat Oyunları’nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj
10:38 Proje hayata geçirildi Manisa’da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor
09:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kamuda tek maaş dönemi başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor
12:06 Son dakika değişikliği ortalığı karıştırdı Olimpiyat kadrosundan çıkarılan Tuğba Şenoğlu İvegin cephesinden zehir zemberek açıklama Son dakika değişikliği ortalığı karıştırdı! Olimpiyat kadrosundan çıkarılan Tuğba Şenoğlu İvegin cephesinden zehir zemberek açıklama
11:26 Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi’nde, Haçlı Seferleri’nden kalma kayıp altar keşfedildi Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde, Haçlı Seferleri'nden kalma kayıp altar keşfedildi
11:03 Mourinho’nun gözüne giremedi Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan’ı gönderiyor Mourinho'nun gözüne giremedi! Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan'ı gönderiyor
11:03 Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı
10:48 Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Selin Türkmen’in yeni dizisi belli oldu Burak Dakak ile başrolü paylaşacak Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu! Burak Dakak ile başrolü paylaşacak
10:43 Meclis kapattıran protesto 30 Temmuz’a kadar ziyaretçi yasağı geldi Meclis kapattıran protesto! 30 Temmuz'a kadar ziyaretçi yasağı geldi
10:42 İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı
10:32 Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 13:10:57. #1.12#
SON DAKİKA: Bu Hafta Vizyona Giren Filmler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement