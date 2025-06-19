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Bu Hafta Vizyona Giren Filmler

19.06.2025 10:44
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Sinema salonlarında bu hafta 9 yeni film vizyona girecek, türler çeşitleniyor.

Sinema salonlarında bu hafta gerilimden aksiyona, komediden korkuya, duygusaldan animasyona 9 film vizyona girecek.

Yönetmenliğini Danny Boyle'ın üstlendiği "28 Yıl Sonra", öfke virüsünün bir biyolojik silah laboratuvarından kaçmasının üzerinden, otuz yıl geçmesini ve karantina altında olanlarla enfekte olanlar arasında var olmanın yolları bulunduktan sonra yaşananları ele alıyor.

Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer ve Ralph Fiennes'in rol aldığı filmde, gruptan biri, anakaranın karanlık kalbine doğru bir görev için adadan ayrıldığında, yalnızca enfekte olanları değil hayatta kalanları da mutasyona uğratan sırları, harikaları ve dehşetleri keşfeder.

"Parmaklıklar Ardında İki Kadın"

Atlanta Film'in yapımcılığını üstlendiği "Parmaklıklar Ardında İki Kadın" filminde Zümrüt Erkin ile Pervin Bağdat rol aldı.

Dram türündeki filmin konusu kısaca şöyle:

"Zerda, sevgilisini öldürmekten hüküm giymiş, istemeden anne olmuş genç bir kadındır. Öldürdüğü adamın eşi Esra, hasta bir kız çocuğuna sahip orta yaşlı bir annedir. Kızının yaşaması için son şansı Zerda'nın çocuğundan alınacak uyumlu iliktir. Esra, Zerda'yı ikna etmek için cezaevinde onunla görüşmeye başlar. Çekişmeli görüşmeler gitgide dozunu artırır."

"Kasırga"

Senaristliğini ve yönetmenliği John Maclean'a ait "Kasırga", 1790'lı yılların Britanyası'nda, genç bir kadının intikam hikayesini anlatılıyor.

Film, babasıyla kukla samuray gösterileri yapan Tornado'nun, Sugarman ve oğlu Little Sugar liderliğindeki acımasız suç çetesiyle karşılaşmasını ve bu karşılaşmanın ardından hem hayatta kalmak hem de yaşananların intikamını almak için harekete geçmesini işliyor.

"Elio"

Macera ve komedi türündeki animasyon film "Elio"nun yönetmen koltuğunda Adrian Molina, Madeline Sharafian ve Domee Shi yer aldı.

Film, uzaylılara hayran, genç Elio'nun bir gün kendini evrenlerarası zeki yaşam formlarının buluştuğu, galaksiler ötesinden varlıkların evi olan Communiverse'de bulmasını konu alıyor.

ABD yapımı filmi oyuncu Aslı Enver seslendiriyor.

"Kanlı Yolculuk"

Korku türündeki "Kanlı Yolculuk"un, senaryosunu Virginia Gilbert kaleme aldı, yönetmenliğini Bruce Goodison üstlendi.

Film gece geç saatte Londra sokaklarında taksiye binen genç bir çiftin, kendilerini karanlık bir kabusun içinde bulmasını ele alıyor.

"Project X"

"Project X", birçok Avrupa ülkesinden antika kaçıran uluslararası bir çeteyle mücadele eden bir polis memurunun yaşadıklarını işliyor.

Macera türündeki filmin oyuncuları arasında Karim Abdel Aziz, Mariam El Gendy, Essam El Sakka yer alıyor.

"Zikir"

Hakan Yusufoğulları ve Mesut Erbaş'ın senaryosunu kaleme alıp, yönettiği "Zikir", korku türünü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Karanlık bir miras, Cabbar'ı ve lanetli bir aileyi, asırlık sırların ve tekinsiz varlıkların hüküm sürdüğü bir konağın dehlizine çeker. Seçilmiş bir ruh olan Cabbar, kökleri Osmanlı dönemine uzanan bir zikir geleneğinin son temsilcisidir.

"Da Vinci Şifresi"

Gerilim ve gizem türündeki 2006 yapımı "Da Vinci Şifresi", yeniden sinemaseverlerle buluşacak.

Paris'teki Louvre Müzesi'nde işlenen bir cinayeti konu alan filmde Tom Hanks, Audrey Tautou ve Alfred Molina rol aldı.

"Terminatör 2: Mahşer Günü"

James Cameron'ın kült Terminator serisinin pek çokları tarafından başyapıtı olarak gösterilen "Terminator 2: Mahşer Günü", 3D olarak restore edilen versiyonuyla bir kez daha seyirciyle buluşuyor.

Gerilim, bilim-kurgu ve aksiyon türündeki filmde, Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton ve Edward Furlong başrolleri paylaşıyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Danny Boyle, Güncel, Sinema, Son Dakika

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