Bu Hafta Vizyonda 9 Yeni Film - Son Dakika
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Bu Hafta Vizyonda 9 Yeni Film

Vizyona giren 9 film arasında Oscar adayı 'Hala Buradayım' ve yönetmenliğini Jesse Eisenberg'in yaptığı 'Gerçek Acı' yer alıyor.

28.02.2025 12:52
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(ANKARA) - Bu hafta farklı türlerde 9 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında, Venedik Film Festivali'nde "En İyi Senaryo Ödülü"nü alan ve 3 dalda Oscar adaylığı bulunan "Hala Buradayım", Dünya prömiyerini Sundance Film Festivali'nde yapan ve Jesse Eisenberg'in yönettiği "Gerçek Acı" ile oyuncu kadrosunda Woody Harrelson'un olduğu ve Alex Parkinson'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu "Son Bir Nefes" yer alıyor.

İşte o filmler:

Hala Buradayım

Film, Brezilya'nın askeri diktatörlük döneminde kaybolan eski milletvekili Rubens Paiva'nın hikayesini ve eşi Eunice Paiva'nın adalet arayışını anlatıyor.

Tür: Dram, Gerilim

Yönetmen: Walter Salles

Oyuncular: Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Selton Mello

Gerçek Acı

Film, büyükannelerinin ölümünün ardından köklerini öğrenmek için Polonya'daki bir Holokost turuna katılan iki kuzen David Kaplan ve Benji Kaplan'ın hikayesine odaklanıyor.

Tür: Dram, Komedi

Yönetmen: Jesse Eisenberg

Oyuncular: Jesse Eisenberg, Kieran Culkin, Will Sharpe

Son Bir Nefes

Filmde, Kuzey Denizi'nin dibinde mahsur kalan ekip arkadaşlarını kurtarmak için mücadele eden deneyimli dalgıçların hikayesi anlatılıyor.

Tür: Gerilim

Yönetmen: Alex Parkinson

Oyuncular: Woody Harrelson, Simu Liu, Finn Cole

Bremen Mızıkacıları

Film, Bremen'den gelen gezgin müzisyenler Trubadur, Eşek, Köpek, Kedi ve Horoz'un yaşadıklarını anlatıyor. Yeni bir liderin önderliğindeki gezgin müzisyenler, tekrar bir araya gelir. Müzisyenlerin Kral'ın kızını güldürmeleri gerekir ancak Prenses'le tanışmak tehlikeli bir macerayı da beraberinde getirir.

Tür: Macera, Komedi, Aile

Yönetmen: Aleksey Nuzhnyy

Oyuncular: Tikhon Zhiznevskiy, Konstantin Khabenskiy, Sergey Burunov

Daime Seninle

Filmde, kız arkadaşını kaza sonucu kaybeden bir adamın tekrar hayata tutunması için bir uyku çalışmasına kaydolmasını anlatıyor.

Tür: Romantik, Bilim Kurgu

Yönetmen: Nacho Vigalondo

Oyuncular: Henry Golding, Beatrice Grannò, Aura Garrido

Ormanın Süper Kahramanı

Film, nesli tükenen bir orman kaplanının avlandığını öğrenince bir kurtarma görevine çıkan, süper kahramanlara takıntılı bir çocuğun hikayesini konu ediyor.

Tür: Macera, Animasyon, Komedi, Aile

Yönetmen: Behnoud Nekooei, Moahmad Javad Jannati, Hadi Mohammadian

Oyuncular: Hooman Haji Abdollahi, Alireza Dibaj, Mahsa Erfani

Evrensel Dil

Film, bir grup insanın uzay zamanda yaşanan çapraz geçiş sonucunda hikayelerinin iç içe geçmesini anlatıyor.

Tür: Komedi, Dram

Yönetmen: Matthew Rankin

Oyuncular: Matthew Rankin, Pirouz Nemati, Rojina Esmaeili

HERD

Film, geçmişinden kurtulmaya çalışırken kendini zombi salgını ile savaşan bir grubun arasında bulan bir kadının hikayesine odaklanıyor.

Tür: Aksiyon, Korku

Yönetmen: Steven Pierce

Oyuncular: Ellen Adair, Mitzi Akaha, Jeremy Holm

Gece Kasabı

Film, bir şirketin çevre katliamı projelerini protesto etmek için bir mobilya mağazasına giren bir grup aktivistin, kendilerini bir ölüm kalım savaşında bulmasını anlatıyor.

Tür: Korku, Gerilim

Yönetmen: Anouk Whissell, François Simard, Yoann-Karl Whissell

Oyuncular: Turlough Convery, Benny Opoku-Arthur, Jacqueline Moré

Kaynak: ANKA

Venedik Film Festivali, Kültür Sanat, Yönetmen, Sinema, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu Hafta Vizyonda 9 Yeni Film - Son Dakika

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