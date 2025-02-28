Bu Hafta Vizyonda 9 Yeni Film

(ANKARA) - Bu hafta farklı türlerde 9 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında, Venedik Film Festivali'nde "En İyi Senaryo Ödülü"nü alan ve 3 dalda Oscar adaylığı bulunan "Hala Buradayım", Dünya prömiyerini Sundance Film Festivali'nde yapan ve Jesse Eisenberg'in yönettiği "Gerçek Acı" ile oyuncu kadrosunda Woody Harrelson'un olduğu ve Alex Parkinson'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu "Son Bir Nefes" yer alıyor.
İşte o filmler:
Hala Buradayım
Film, Brezilya'nın askeri diktatörlük döneminde kaybolan eski milletvekili Rubens Paiva'nın hikayesini ve eşi Eunice Paiva'nın adalet arayışını anlatıyor.
Tür: Dram, Gerilim
Yönetmen: Walter Salles
Oyuncular: Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Selton Mello
Gerçek Acı
Film, büyükannelerinin ölümünün ardından köklerini öğrenmek için Polonya'daki bir Holokost turuna katılan iki kuzen David Kaplan ve Benji Kaplan'ın hikayesine odaklanıyor.
Tür: Dram, Komedi
Yönetmen: Jesse Eisenberg
Oyuncular: Jesse Eisenberg, Kieran Culkin, Will Sharpe
Son Bir Nefes
Filmde, Kuzey Denizi'nin dibinde mahsur kalan ekip arkadaşlarını kurtarmak için mücadele eden deneyimli dalgıçların hikayesi anlatılıyor.
Tür: Gerilim
Yönetmen: Alex Parkinson
Oyuncular: Woody Harrelson, Simu Liu, Finn Cole
Bremen Mızıkacıları
Film, Bremen'den gelen gezgin müzisyenler Trubadur, Eşek, Köpek, Kedi ve Horoz'un yaşadıklarını anlatıyor. Yeni bir liderin önderliğindeki gezgin müzisyenler, tekrar bir araya gelir. Müzisyenlerin Kral'ın kızını güldürmeleri gerekir ancak Prenses'le tanışmak tehlikeli bir macerayı da beraberinde getirir.
Tür: Macera, Komedi, Aile
Yönetmen: Aleksey Nuzhnyy
Oyuncular: Tikhon Zhiznevskiy, Konstantin Khabenskiy, Sergey Burunov
Daime Seninle
Filmde, kız arkadaşını kaza sonucu kaybeden bir adamın tekrar hayata tutunması için bir uyku çalışmasına kaydolmasını anlatıyor.
Tür: Romantik, Bilim Kurgu
Yönetmen: Nacho Vigalondo
Oyuncular: Henry Golding, Beatrice Grannò, Aura Garrido
Ormanın Süper Kahramanı
Film, nesli tükenen bir orman kaplanının avlandığını öğrenince bir kurtarma görevine çıkan, süper kahramanlara takıntılı bir çocuğun hikayesini konu ediyor.
Tür: Macera, Animasyon, Komedi, Aile
Yönetmen: Behnoud Nekooei, Moahmad Javad Jannati, Hadi Mohammadian
Oyuncular: Hooman Haji Abdollahi, Alireza Dibaj, Mahsa Erfani
Evrensel Dil
Film, bir grup insanın uzay zamanda yaşanan çapraz geçiş sonucunda hikayelerinin iç içe geçmesini anlatıyor.
Tür: Komedi, Dram
Yönetmen: Matthew Rankin
Oyuncular: Matthew Rankin, Pirouz Nemati, Rojina Esmaeili
HERD
Film, geçmişinden kurtulmaya çalışırken kendini zombi salgını ile savaşan bir grubun arasında bulan bir kadının hikayesine odaklanıyor.
Tür: Aksiyon, Korku
Yönetmen: Steven Pierce
Oyuncular: Ellen Adair, Mitzi Akaha, Jeremy Holm
Gece Kasabı
Film, bir şirketin çevre katliamı projelerini protesto etmek için bir mobilya mağazasına giren bir grup aktivistin, kendilerini bir ölüm kalım savaşında bulmasını anlatıyor.
Tür: Korku, Gerilim
Yönetmen: Anouk Whissell, François Simard, Yoann-Karl Whissell
Oyuncular: Turlough Convery, Benny Opoku-Arthur, Jacqueline Moré
Son Dakika › Güncel › Bu Hafta Vizyonda 9 Yeni Film - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?