Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı "Dikkatli olun" diyerek uyardı - Son Dakika
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı "Dikkatli olun" diyerek uyardı

Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı "Dikkatli olun" diyerek uyardı
09.04.2026 15:40
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji verilerine dayanarak çok sayıda il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı yaptı. Doğu ve Güneydoğu’da yağmur ve kar etkili olacak, Akdeniz’de yerel kuvvetli sağanak görülecek. Bakanlık, sel, buzlanma, tipi ve çığ riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığı, bugün ve yarın birçok ilde etkili olması beklenen sağanak ve kar yağışı nedeniyle vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanan açıklamada, çok sayıda il için kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU’DA SAĞANAK

Bakanlığın açıklamasına göre, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa’nın doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van’ın kuzey ve güney kesimlerinde ise yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

DOĞU ANADOLU’DA KAR ETKİLİ OLACAK

Elazığ çevreleri ile Bingöl ve Tunceli’nin güneyinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur beklenirken, Bingöl ve Tunceli’nin kuzeyi ile Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan’da kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı

AKDENİZ’DE YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ

Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimleri ve Adana’nın doğusunda ise yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

VATANDAŞLARA UYARI

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını istedi. Ayrıca kar yağışı beklenen bölgelerde tipi, buzlanma ve don ile çığ riskine karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

İşte Bakanlık tarafından yapılan o açıklama; 

Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı

Son Dakika Güncel Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı 'Dikkatli olun' diyerek uyardı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı "Dikkatli olun" diyerek uyardı - Son Dakika
