Buca 1. Kitap Günleri'nde Şükrü Erbaş Rüzgarı

(İZMİR)- Buca 1. Kitap Günleri'nin beşinci gününde, edebiyat dünyasının usta ismi Şükrü Erbaş, Bucalılar ile buluştu. Etkinliğin onur konuğu olan Erbaş'a ödülünü takdim eden Belediye Başkanı Görkem Duman, Kitap Günleri'ni her yıl tekrarlanacak bir Buca klasiğine dönüştürmek istediklerini vurguladı.

Buca Belediyesi'nin 1. Buca Kitap Günleri, değerli isimlerin katıldığı söyleşiler ve imza günleri ile devam ediyor. 1. Buca Kitap Günleri'nin onur konuğu şair Şükrü Erbaş dün akşam Hasanağa Bahçesi'nde kitapseverlerle buluştu. Şükrü Erbaş, "Şiirlerin ve Türkülerin Kalbinden" başlıklı programda şiirlerini Bucalılar için okurken, müzisyen Metin Karausta türküleri ile Erbaş'a eşlik etti. Bucalıların büyük ilgi gösterdiği söyleşinin ardından Belediye Başkanı Görkem Duman, şair Şükrü Erbaş'a onur ödülünü takdim etti.

"Kültür ve edebiyat dünyamızı daha da güçlendiriyoruz"

Buca Kitap Günleri'ni Buca ile özdeşleşen bir gelenek haline getirerek bundan sonra her yıl düzenleyeceklerini belirten Başkan Görkem Duman, "Buca'da bir ilki gerçekleştirmiş olmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl birincisi düzenlenen Buca Kitap Günleri'nin heyecanına sizler de ortak oldunuz, aldığımız geri dönüşler gerçekten çok güzel. O kadar yoğun ilgi gördü ki, bizler bile bu denli bir ilgiyi tahmin edememiştik. Tüm hafta boyunca burada, çok sayıda değerli yazar, yayınevi, sanatçı ve gazeteci konuklarımızı ağırladık. Bu hafta sonu da çok değerli isimleri konuk edeceğiz. İlk günden itibaren Hasanağa Bahçesi'nde, farklı seslerin, fikirlerin ve görüşlerin zenginliğiyle, kültür ve edebiyat dünyamızı daha da güçlendiriyoruz" dedi.

Şair ve yazar Şükrü Erbaş'a 1.Buca Kitap Günleri'ne sağladığı katkıdan dolayı teşekkür eden Duman, "Büyük usta Şükrü Erbaş'ın bir şiirinden alıntı yapmak istiyorum. Bu dizeler, toplum olarak ne zaman ayrıştığımızı ve yabancılaştığımızı bana hatırlatır. 'İnsanları yaraları da birleştirmezse daha ne birleştirir, değil mi? Öyle bir uzaklaşma ki kendimizden, öyle bir yabancılaşma, uykularımız bile bizi iyileştirmiyor artık. Yara aynı yara. Dil aynı dil. Biz neden bu kadar yalnızız" ifadelerini kullandı.

Şair Erbaş da Buca'da ilk kez böyle bir çalışmayı hayata geçirmesi dolayısıyla ile Başkan Görkem Duman'a teşekkür ederek, "Umuyoruz ki Kitap Günleri Buca'da her sene yapılır" diye konuştu.