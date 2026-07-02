Buca Belediye Başkan Vekili Benzer'den Madımak Mesajı: "Eşit Yurttaşlığın ve Kardeşçe Yaşamın Yanında Kararlılıkla Duracağız"

(İZMİR) - Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, Sivas Katliamı'nın 33. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, laiklik, eşit yurttaşlık ve dayanışma vurgusu yaparak, "Madımak'ı unutmamak, bu ülkenin geleceğini karanlığa teslim etmemektir" dedi.

Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta yaşanan ve Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen Madımak Katliamı'nın 33. yılı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı. Katliamın toplumsal hafızadaki derin izlerine dikkat çeken Başkan Vekili Benzer, mesajında laiklik, eşit yurttaşlık ve bir arada yaşama iradesine vurgu yaptı.

Benzer, yaşanan trajedinin sadece geçmişe ait bir acı olarak değerlendirilemeyeceğini, toplumsal barışa yönelmiş ağır bir saldırı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2 Temmuz, yalnızca geçmişte kalmış bir acı değil; bir arada yaşama umudumuza, eşit yurttaşlık fikrine ve bu ülkenin ortak vicdanına yönelmiş ağır bir saldırının hafızamızdaki adıdır. Madımak'ta yitirdiğimiz canları saygıyla ve hüzünle anıyor; başta Alevi yurttaşlarımız olmak üzere hepimizin yüreğinde derin izler bırakan bu acıyı ortak acımız olarak görüyorum. Bugün bize düşen görev, insanı inancından, kimliğinden ve düşüncesinden dolayı hedef alan bu zihniyeti gerileterek, suskunluğu değil dayanışmayı, yılgınlığı değil mücadeleyi büyütmek; eşit yurttaşlığın, laikliğin, özgürlüğün ve kardeşçe yaşamın yanında kararlılıkla durmaktır. Çünkü Madımak'ı unutmamak, yalnızca geçmişi hatırlamak değil; bu ülkenin geleceğini karanlığa teslim etmemektir."