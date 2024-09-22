Buca Belediye Başkanı Duman\'dan Ahilik Haftası Ziyareti

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(İZMİR)- Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Ahilik Haftası'nda ilçenin en eski kunduracısını ziyaret ederek, "Bizler üreten, büyüten, topluma katkı sunan tüm esnaf ve zanaatkarlarımızın yanında olacağız" dedi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 16 - 22 Eylül arasında kutlanan Ahilik Haftası dolayısıyla ilçenin en eski esnafından Kunduracı Salih Usta'yı ziyaret etti. 65 yıldır tarihi Dumlupınar Mahallesi'nde vatandaşlara hizmet veren Salih Usta'nın Ahilik Haftası'nı kutlayan Belediye Başkanı Görkem Duman, "Sevgili Salih Amca'mızı bu değerli hafta nedeniyle ziyaret edip halini hatırını sorduk. Kendisi, Anadolu'nun kadim geleneğinin günümüzdeki önemli temsilcilerinden biri. Bu nedenle Buca için çok kıymetli bir isim" diye konuştu. Salih Usta ile sohbet eden Belediye Başkanı Görkem Duman, ahilik kültürünün Anadolu coğrafyası için öneminden bahsetti.

Ahilik kültürünün, 12. yüzyıldan beri bu toprakların en önemli dinamiklerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Görkem Duman, "Ahilik, aynı toplumda bulunan insanları birbirine yaklaştıran, kaynaştıran ve dayanışmayı sağlayan kadim bir kültür. Her ne kadar ekonomik bir örgütlenme gibi görülse de sosyal hayata büyük katkıları olan bir kültür. Ahilik Haftası nedeni ile ilçemizde ahilik anlayışıyla çalışan esnaf ve zanatkarlarımızın haftalarını kutluyorum, saygılarımı iletiyorum. Zorlu bir ekonomik gündemin hakim olduğu şu günlerde kendileriyle dayanışmayı sürdüreceğiz. Bizler üreten, büyüten, topluma katkı sunan herkesin yanındayız" ifadelerini kullandı.