Buca Belediye Başkanı Duman'dan İmamoğlu'na Destek

(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Ekrem İmamoğlu'nun "23 Nisan ve 19 Mayıs tarihleri arasında her yerde ay yıldızlı şanlı bayrağımızı dalgalandıralım" çağrısına destek verdi. Evinin balkonuna Türk bayrağı asan Duman, "Buca'mızı gelincik tarlasına çevirmek için tüm hemşehrilerimizle beraber balkonlarımızı ay yıldızlı bayrağımızla donatıyoruz. Yaşasın 23 Nisan, yaşasın ulusal egemenlik" dedi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde çağrıda bulunarak tüm vatandaşlardan bağımsızlığın ve milli iradenin simgesi olan Türk bayrağını dalgalandırmalarını istedi. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan Duman da Menderes Mahallesi'ndeki evinin balkonuna, annesi Serap Duman ile birlikte Türk bayrağı astı.

Hemşehrileriyle Buca'yı gelincik tarlasına çevirmek istediklerini belirten Duman, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Silivri'den hepimize umut ve mücadele dolu bir mesaj gönderdi. O, kendisine inanan, geleceğe umutla bakan, demokrasiye sahip çıkan ve ülkesini seven herkesin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde ay yıldızlı bayrağımızla yaşadıkları sokakları, evleri süslemesini istedi. Ne olursa olsun, bizim için çok özel olan bugünü yine büyük bir sevinç ve coşkuyla kutlayacağız. Bayramımızı, bayram gibi kutlayacağız. Atatürk'ün dediği gibi 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir'. Bu güzel emanete hep birlikte sahip çıkacağız. Bugün bayrağımızı gururla balkonlarımıza asarken vatanımıza, çocuklarımıza ve milletimize olan sevgimizi bir kez daha göstereceğiz. Yaşasın 23 Nisan, yaşasın ulusal egemenlik."