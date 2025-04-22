Buca Belediye Başkanı Duman'dan İmamoğlu'na Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Buca Belediye Başkanı Duman'dan İmamoğlu'na Destek

Geniş Video İzle

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Ekrem İmamoğlu'nun 23 Nisan ve 19 Mayıs tarihlerinde Türk bayrağının dalgalandırılması çağrısına destek vererek balkonuna bayrak astı. Duman, Buca'nın bayraklarla süslenmesi için hemşehrilerini de davet etti.

22.04.2025 13:54  Güncelleme: 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Ekrem İmamoğlu'nun "23 Nisan ve 19 Mayıs tarihleri arasında her yerde ay yıldızlı şanlı bayrağımızı dalgalandıralım" çağrısına destek verdi. Evinin balkonuna Türk bayrağı asan Duman, "Buca'mızı gelincik tarlasına çevirmek için tüm hemşehrilerimizle beraber balkonlarımızı ay yıldızlı bayrağımızla donatıyoruz. Yaşasın 23 Nisan, yaşasın ulusal egemenlik" dedi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde çağrıda bulunarak tüm vatandaşlardan bağımsızlığın ve milli iradenin simgesi olan Türk bayrağını dalgalandırmalarını istedi. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan Duman da Menderes Mahallesi'ndeki evinin balkonuna, annesi Serap Duman ile birlikte Türk bayrağı astı.

Hemşehrileriyle Buca'yı gelincik tarlasına çevirmek istediklerini belirten Duman, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Silivri'den hepimize umut ve mücadele dolu bir mesaj gönderdi. O, kendisine inanan, geleceğe umutla bakan, demokrasiye sahip çıkan ve ülkesini seven herkesin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde ay yıldızlı bayrağımızla yaşadıkları sokakları, evleri süslemesini istedi. Ne olursa olsun, bizim için çok özel olan bugünü yine büyük bir sevinç ve coşkuyla kutlayacağız. Bayramımızı, bayram gibi kutlayacağız. Atatürk'ün dediği gibi 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir'. Bu güzel emanete hep birlikte sahip çıkacağız. Bugün bayrağımızı gururla balkonlarımıza asarken vatanımıza, çocuklarımıza ve milletimize olan sevgimizi bir kez daha göstereceğiz. Yaşasın 23 Nisan, yaşasın ulusal egemenlik."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Görkem Duman, 23 Nisan, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Belediye Başkanı Duman'dan İmamoğlu'na Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi
’’Özel hastanelerde planlı sezaryen yasaklandı’’ iddiasına İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama ''Özel hastanelerde planlı sezaryen yasaklandı'' iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama
CHP seçim aracı kent merkezinde alevlere teslim oldu CHP seçim aracı kent merkezinde alevlere teslim oldu
Putin’den ateşkese yeşil ışık: Geleceğe doğru bakmaya hazırız Putin'den ateşkese yeşil ışık: Geleceğe doğru bakmaya hazırız
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ay içinde yeni gelişmeler olabilir AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ay içinde yeni gelişmeler olabilir
Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden
İmralı heyetinden Bakan Tunç’a randevu talebi: Pervin Buldan yer almayacak İmralı heyetinden Bakan Tunç'a randevu talebi: Pervin Buldan yer almayacak
Seçil Erzan davasında flaş gelişme Ara karar açıklandı Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Ara karar açıklandı
Öcalan’la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti

15:34 Adalet Bakanı Tunç’tan “Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı“ iddiasına yalanlama Adalet Bakanı Tunç'tan "Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı" iddiasına yalanlama
14:46 TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
13:12 Devlet Bahçeli’den erken seçim iddiasına yanıt Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt
12:44 Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor İşte öngörülen rakamlar Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar
12:24 Papa Franciscus’un cenaze töreni 26 Nisan’da yapılacak Papa Franciscus'un cenaze töreni 26 Nisan'da yapılacak
21:36 İmamoğlu’ndan Almanya’daki yeni hükümete ’Eurofighter’ çağrısı İmamoğlu'ndan Almanya'daki yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
21:09 Skandal video sonrası Mükremin Gezgin’e suç duyurusu Skandal video sonrası Mükremin Gezgin'e suç duyurusu
20:56 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar
20:32 Kütahya Simav’da 4.3 büyüklüğünde deprem Kütahya Simav'da 4.3 büyüklüğünde deprem
19:59 Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı
19:59 ABD Başkanı Donald Trump’tan Powell’e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı ABD Başkanı Donald Trump'tan Powell'e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 15:54:06. #7.13#
SON DAKİKA: Buca Belediye Başkanı Duman'dan İmamoğlu'na Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement