Buca Belediye Başkanı Duman Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Buca Belediye Başkanı Duman Görevden Uzaklaştırıldı

08.06.2026 07:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı görevden uzaklaştırdı.

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/114123 sayılı dosyasında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma, Rüşvet, Zimmet' suçlarından soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Görkem Duman, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Belediye Başkanı Duman Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müttefikler arasında casusluk krizi mi Pentagon’dan dikkat çeken adım Müttefikler arasında casusluk krizi mi? Pentagon'dan dikkat çeken adım
Murat Karayalçın “CHP’ye büyük bir tuzak kuruldu“ diyerek çağrı yaptı Murat Karayalçın "CHP'ye büyük bir tuzak kuruldu" diyerek çağrı yaptı
Ardahan’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Ardahan'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Gaziantep’te kızını darbedip saçından sürükleyen baba gözaltına alındı Gaziantep'te kızını darbedip saçından sürükleyen baba gözaltına alındı
Trabzon’da ava çıkan balıkçının cansız bedenine ulaşıldı Trabzon'da ava çıkan balıkçının cansız bedenine ulaşıldı
Traktör ve tarım makinesinin arasında kaldı, hayatını kaybetti Traktör ve tarım makinesinin arasında kaldı, hayatını kaybetti

07:07
Orta Doğu’da savaş yeniden başladı, piyasalar alev aldı
Orta Doğu'da savaş yeniden başladı, piyasalar alev aldı
06:38
Filipinler’de 7,8 büyüklüğünde deprem 3 ülke için tsunami uyarısı yapıldı
Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem! 3 ülke için tsunami uyarısı yapıldı
06:20
İsrail’den İran’a misilleme Trump’ın uyarısını dinlemeyip 4 kenti vurdular
İsrail'den İran'a misilleme! Trump'ın uyarısını dinlemeyip 4 kenti vurdular
02:34
Paşinyan seçimde zafer ilan etti Türkiye mesajı konuşmaya damga vurdu
Paşinyan seçimde zafer ilan etti! Türkiye mesajı konuşmaya damga vurdu
23:19
Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi
Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi
22:56
Aziz Yıldırım ilk transferini yaptı Yıldız oyuncunun eşinden de paylaşım geldi
Aziz Yıldırım ilk transferini yaptı! Yıldız oyuncunun eşinden de paylaşım geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 08:04:03. #.0.4#
SON DAKİKA: Buca Belediye Başkanı Duman Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.