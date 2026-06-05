Buca Belediyesi Soruşturmasında 54 Şüpheli Hakimliğe Sevk Edildi - Son Dakika
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Buca Belediyesi Soruşturmasında 54 Şüpheli Hakimliğe Sevk Edildi

05.06.2026 12:19  Güncelleme: 13:15
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Buca Belediyesi ve iştiraklerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 54 şüpheliden 51'i tutuklama, 3'ü adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

(İZMİR) - Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 51 şüpheli tutuklama, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmada aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti yöneticileri, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı müteahhitlerin de bulunduğu 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonda, aralarında Görkem Duman, Erhan Kılıç ve önceki dönem CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Savcılık, aralarında Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 51 şüpheliyi tutuklama, 3 şüpheliyi ise adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Kaynak: ANKA

Buca Belediyesi, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Belediyesi Soruşturmasında 54 Şüpheli Hakimliğe Sevk Edildi - Son Dakika

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