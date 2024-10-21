Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Taziye Evi Yapımını Duyurdu - Son Dakika
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Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Taziye Evi Yapımını Duyurdu

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Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, mahalle ziyaretleri sırasında en çok talep edilen Taziye Evi'nin 2025 yılı içerisinde yapılacağını açıkladı. Hizmet kalitesinin sürekli iyileştirileceğine dikkat çekti.

21.10.2024 11:04  Güncelleme: 12:44
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(İZMİR)- Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, adının doğrudan yayılmasını ve sorunların yerinde tespit edilmesi amacıyla mahalle mahalle, sokak sokak dolaşmayı sürdürüyor.

Mustafa Kemal Mahallesi'ne Taziye Evi

Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Gökmen Yıldız ile birlikte mahallede ihtiyaç noktaları noktaları inceleyerek Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Ova bölgesindeki en fazla talebin Taziye Evleri için olduğunu belirtti. Mustafa Kemal Mahallesi'nde taziye evi yapacaklarını ve almayı da 2025 yılı içerisinde gerçekleştireceklerini ifade ederek, "Sözümüzün arkasındayız" dedi.

Hizmet kalitemizi her gün tedavi ediyoruz

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sokaklarda gerçekleştirilen incelemeler sırasında bayilik ile bir araya gelerek, belediyenin bakım temel hizmetleri hakkında olumlu dönüşler aldı. "Her geçen gün hizmet kalitemizi uyguluyoruz" diyerek, belediyenin hizmetlerinin sürekli olarak iyileşmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Taziye Evi Yapımını Duyurdu - Son Dakika

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