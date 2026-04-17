Buca Belediyesi'nden Ailelere Psikolojik Destek

(İZMİR) - Okullarda yaşanan silahlı saldırılar kamuoyunda büyük bir endişe yaratırken, Buca Belediyesi ailelere yönelik psikolojik destek çalışmalarını güçlendirdi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Çocuk ve Ergen Birimi'ndeki uzman kadrolarla her türlü zorluk anında ailelerin yanında olduklarını belirterek, "Hiçbir anne, hiçbir baba kendini yalnız hissetmesin; biz buradayız, kapımız sizlere her zaman açık" dedi.

Buca Belediyesi bünyesinde kadınların güçlenmesi, çocukların sağlıklı gelişimi ve aile bağlarının korunması için psikolojik danışmanlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürüldüğünü ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Okullarımızda yaşanan şiddet olayları hepimizin yüreğini yaktı. Evlatlarımızın ve öğretmenlerimizin güvenliği, toplumun geleceği demektir. Biz Buca Belediyesi olarak sadece fiziki projelerle değil, sosyal ve ruhsal destek projelerimizle de hemşehrilerimizin yanındayız. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz aracılığıyla ailelerimize rehberlik ediyor, çocuklarımızın ruhsal bütünlüğünü korumayı en büyük görevimiz sayıyoruz. Çocuk ve gençlerimizin her daim destekçisiyiz. Onların geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak için tüm birimlerimizle yanınızdayız. Hiçbir anne, hiçbir baba kendini yalnız hissetmesin; biz buradayız, kapımız sizlere her zaman açık" diye konuştu.

Buca Belediyesi profesyonel destek veriyor

Buca Belediyesi psikologları ise yaşanan kayıpların derin üzüntüsünü paylaştıklarını ifade ederek, şiddet döngüsüyle mücadelede profesyonel desteğin ve aile içi iletişimin hayati bir kalkan olduğunu ifade etti. Toplumun huzuru için önce çekirdek ailenin psikolojik güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirten psikologlar, şu açıklamayı yaptı:

"Çocuğunuzun her zamankinden farklı davranması, içine kapanması veya ani tepkiler vermesi bir yardım çağrısı olabilir. Bu belirtileri ciddiye alarak onlarla güven odaklı bir bağ kurun. Çocukların ve gençlerin okulda veya kendi iç dünyalarında yaşadıklarını yargılanmadan anlatabilecekleri bir ortam oluşturun. Onlara her koşulda desteklendiğini hissettirmek, en büyük rehabilitasyondur. Sosyal medyadaki kontrolsüz şiddet içerikleri ve bilinçsiz kullanım, genç zihinlerde travmatik etkiler bırakabilir. Maruz kalınan içeriklerin takibi ve sınırlandırılması bugün her zamankinden daha kritiktir."

Görüşmeler randevu ile gerçekleşiyor

Buca Belediyesi, çocuk ve gençlerin ruh sağlığını korumak ve onlara profesyonel bir rehberlik sunmak adına Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Kadın Danışma Merkezi Çocuk ve Ergen Birimi'nde uzman kadrosuyla hizmet vermeye devam ediyor. Destek almak ve uzmanlarla görüşmek isteyen tüm ebeveynler, 0232 216 21 46 numaralı hattan randevu oluşturabiliyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Fırat Mahallesi'nde hizmete açılan Gülşah Durbay Kadın Danışma Merkezi'nde de kadın, çocuk ve ergenler için danışmanlık hizmeti ücretsiz olarak sunuluyor.